ETV Bharat / state

अगस्त की बारिश ने बिगाड़ा खेल! धर्मशाला में चाय उत्पादन प्रभावित, जानें इस साल अब तक कितना हुआ प्रोडक्शन?

नवंबर तक डेढ़ लाख किलोग्राम तक चाय उत्पादन की उम्मीद ( ETV Bharat )