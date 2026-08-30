अगस्त की बारिश ने बिगाड़ा खेल! धर्मशाला में चाय उत्पादन प्रभावित, जानें इस साल अब तक कितना हुआ प्रोडक्शन?
कांगड़ा चाय की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारी डिमांड. धर्मशाला में अब तक 91 हजार किलोग्राम चाय उत्पादन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 5:25 PM IST
कांगड़ा: धर्मशाला स्थित चाय उद्योग में इस साल अब तक 91 हजार किलोग्राम चाय का उत्पादन हो चुका है. नवंबर तक इसके करीब डेढ़ लाख किलोग्राम पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि, अगस्त में हुई अधिक बारिश ने उत्पादन को प्रभावित किया है. इस महीने उद्योग प्रबंधन को करीब 25 हजार किलोग्राम चाय उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन अब करीब 15 से 16 हजार किलोग्राम ही चाय तैयार होने का अनुमान है.
धर्मशाला चाय उद्योग के प्रोडक्शन मैनेजर सुजीत राय ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बारिश काफी ज्यादा हुई है. अधिक बारिश के कारण चाय की पत्तियां बैठ जाती हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है. इसी वजह से अगस्त में उत्पादन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया.उन्होंने बताया कि अगर सितंबर में अच्छी धूप रहती है तो चाय का उत्पादन फिर बेहतर हो सकता है. पहले उम्मीद थी कि इस वर्ष कुल उत्पादन एक लाख 60 हजार किलोग्राम से अधिक रहेगा, लेकिन अगस्त में उत्पादन कम होने के कारण अब इसके करीब डेढ़ लाख किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है.
पिछले साल 1.37 लाख किलो हुआ था उत्पादन
पिछले वर्ष धर्मशाला चाय उद्योग में एक लाख 37 हजार किलोग्राम से अधिक चाय का उत्पादन हुआ था. इस बार प्रबंधन को पिछले साल के मुकाबले उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, अगस्त में हुई बारिश ने इस अनुमान को कुछ प्रभावित किया है. अब सितंबर और आने वाले महीनों में मौसम अनुकूल रहने पर उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है.
जुलाई में बढ़ा था उत्पादन
सुजीत राय ने बताया कि इस साल जुलाई में चाय का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक रहा. पिछले साल जुलाई में 22 हजार किलोग्राम चाय तैयार हुई थी, जबकि इस वर्ष जुलाई में करीब 23 हजार किलोग्राम उत्पादन हुआ. यानी जुलाई में पिछले साल की तुलना में एक हजार किलोग्राम अधिक चाय बनी. उन्होंने बताया कि अप्रैल में तैयार हुई चाय पूरी तरह बिक चुकी है. तैयार चाय को ज्यादा समय तक रखने से उसकी कीमत कम होती जाती है. इसलिए अच्छा दाम मिलने पर तैयार चाय को उसी समय बेच दिया जाता है. इस साल अभी तक तैयार हुई चाय का एक्सपोर्ट नहीं किया गया है. अक्टूबर में तैयार होने वाली चाय अच्छी होती है और इसी दौरान चाय को एक्सपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी.
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