धर्मशाला छात्रा मौत मामले में सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री ने बनाई हाई-लेवल जांच कमेटी, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

धर्मशाला छात्रा मौत मामले में शिक्षा मंत्री ने बनाई हाई-लेवल जांच कमेटी ( ETV BHARAT )

निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कमेटी में तीन प्रिंसिपल को शामिल किया गया है, जिनमें एक महिला प्रिंसिपल भी सदस्य हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रोफेसर अशोक कुमार पर लगे आरोपों की भी इसी कमेटी द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि कमेटी को केवल तीन दिन का समय दिया गया है. इस अवधि के भीतर कमेटी को अपनी जांच रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपनी होगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया, "धर्मशाला की घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है. मामले की गहराई से जांच के लिए शिक्षा विभाग ने एडिशनल डायरेक्टर शिक्षा हरीश शर्मा की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है."

धर्मशाला छात्रा मौत मामले में शिक्षा मंत्री ने बनाई हाई-लेवल जांच कमेटी (ETV BHARAT)

धर्मशाला: धर्मशाला में छात्रा की मौत और रैगिंग के गंभीर आरोपों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई होगी.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग के साथ-साथ पुलिस विभाग भी इस मामले की समानांतर जांच कर रहा है. शिक्षा विभाग में पहले से लागू गाइडलाइंस को अब और सख्ती से लागू किया जाएगा.

महिला संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी

मामले को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का राज्य स्तरीय डेलिगेशन धर्मशाला में पुलिस अधीक्षक से मिला. प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राज्य महासचिव फातिमा चौहान ने की. डेलिगेशन ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

फातिमा चौहान ने कहा कि यदि मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़िता को न्याय मिलने तक संगठन का संघर्ष जारी रहेगा.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान

इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. एनसीडब्ल्यू ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है. साथ ही आयोग ने पांच दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. एनसीडब्ल्यू ने कॉलेज की एंटी-रैगिंग व्यवस्था, कैंपस सुरक्षा और लापरवाह स्टाफ पर विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.

क्या है मामला?

बता दें कि 26 दिसंबर 2025 को धर्मशाला कॉलेज की एक छात्रा की अस्पताल में मौत हो गई थी. परिजनों का आरोप है कि छात्रा को रैगिंग, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. आरोप है कि कॉलेज की तीन छात्राओं ने उसे डराया-धमकाया, जबकि एक प्रोफेसर पर अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप हैं.

पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर एक प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीडियो की भी जांच की जा रही है. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रोफेसर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं.

