धर्मशाला छात्रा मौत मामला: आरोपी प्रोफेसर का होगा नार्को टेस्ट, अब सुलझेगी उलझी गुत्थी!

कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि, "नार्को परीक्षण के लिए अदालत से अनुमति लेने के बाद मामले को आगे की जांच के लिए शिमला भेजा गया है. जुन्गा स्थित स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आरोपी प्रोफेसर का नार्को टेस्ट किया जाएगा. नार्को टेस्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी. इस मामले में आगामी प्रक्रिया जारी है."

धर्मशाला: कांगड़ा जिले में धर्मशाला कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत, कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. 19 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए और बड़ा कदम उठाया है. इस मामले में आरोपी प्रोफेसर का नार्को टेस्ट करवाने का निर्णय लिया गया है.

नार्को परीक्षण का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है, जब किसी व्यक्ति से अहम जानकारी प्राप्त करना कठिन हो या वह जानकारी साझा करने में असमर्थ अथवा अनिच्छुक हो. इस प्रक्रिया के जरिए व्यक्ति के मन में छिपे तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया जाता है. इधर, पुलिस द्वारा मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के अध्ययन का सिलसिला भी लगातार जारी है. फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए कुछ मोबाइल फोनों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल डेटा से इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य सामने आ सकते हैं, जो जांच की अहम कड़ी साबित होंगे.

26 दिसंबर को छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि, आगामी जांच मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अवलोकन और उसके निष्कर्षों के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी. उल्लेखनीय है कि 26 दिसंबर को धर्मशाला में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. इसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वीडियो वायरल होने से मामला और गंभीर हो गया.

1 जनवरी को मामला दर्ज

1 जनवरी 2026 को धर्मशाला कॉलेज की चार छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट, जबकि एक प्रोफेसर पर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण का संज्ञान यूजीसी, महिला आयोग और राज्य शिक्षा निदेशालय ने भी लिया. मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप चुका है, जिसके आधार पर मामले की जांच जारी है.

