धर्मशाला छात्रा मौत मामला: आरोपी प्रोफेसर का लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ, ब्रेन और वॉइस टेस्ट, अब रिपोर्ट का इंतजार

इस पूरे मामला में फॉरेंसिक लैब से मोबाइल फोन की डिजिटल रिपोर्ट आना बाकी है.

छात्रा मौत मामले में आरोपी प्रोफसर का लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 1:30 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में छात्रा की मौत मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा एक्शन लिया है. कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित सहायक प्रोफेसर के लाई डिटेक्ट सहित ब्रेन और वॉइस टेस्ट शिमला में हुआ है. तीन दिनों तक शिमला में हुए विभिन्न टेस्ट के दौरान पुलिस की तरफ से जांच अधिकारी डीएसपी निशा कुमारी मौके पर मौजूद रहीं. इस टेस्ट के लिए पुलिस ने कोर्ट से इजाजत ली थी, जिसके बाद 29, 30 और 31 जनवरी को यह टेस्ट शिमला में हुआ. अब पुलिस इस टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है.

छात्रा मौत मामले में आरोपी प्रोफसर का लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ

इसके बाद पुलिस मामले के लिए गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट, आरएफएसएल से प्राप्त डिजिटल रिपोर्ट और इन टेस्टों से आने वाली रिपोर्टों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाएगी. हालांकि इस मामले में 3 मोबाइल फोन की डिजिटल रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है, जबकि इस मामले में आरोपित सहायक प्रोफेसर सहित दो छात्राओं को 13 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिली है.

पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है?

पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्लड प्रेशर, नब्ज, श्वसन और स्किन कंडेक्टिविटी जैसे कई शारीरिक संकेतकों को मापती है और रिकॉर्ड करती है. इस दौरान व्यक्ति से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं. टेस्ट के अनुसार भ्रामक जवाब शारीरिक रिस्पॉन्स प्रॉड्यूस करते हैं, जिन्हें गैर-भ्रामक जवाबों से जुड़ी प्रतिक्रियाओं से अलग किया जा सकता है.

क्या है पूरा मामला?

धर्मशाला की 19 वर्षीय छात्रा की 26 दिसंबर को संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद इस मामले ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ा था. उसके बाद 1 जनवरी को धर्मशाला कॉलेज की 4 छात्राओं के खिलाफ कथित रैगिंग और मारपीट, जबकि एक प्रोफेसर पर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया. उसके बाद यूजीसी, महिला आयोग एवं राज्य शिक्षा निदेशालय ने इस प्रकरण को में संज्ञान लिया था. मेडिकल बोर्ड ने छात्रा से जुड़े मामले में अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है, जिसके तहत जांच जारी है.

वहीं, एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि, "पुलिस द्वारा मामले के हर पहलू की गहनता से छानबीन कर रही है और पड़ताल जारी है. फिलहाल आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."

