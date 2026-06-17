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इस शहर की दीवारों पर चिपकाए पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रशासन सख्त, उल्लंघन करने पर होगी FIR

धर्मशाला में सार्वजनिक स्थानों, स्मार्ट रोड और रेन शेल्टर पर पोस्टर चिपकाने वालों पर 'पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट' के तहत दर्ज होगी FIR.

इस शहर की दीवारों पर चिपकाए पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रशासन सख्त
इस शहर की दीवारों पर चिपकाए पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रशासन सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 6:37 PM IST

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धर्मशाला: पर्यटन नगरी धर्मशाला को साल 2030 तक पूर्ण रूप से 'स्मार्ट सिटी' बनाने की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं. इसी कड़ी में शहर की सुंदरता को दाग लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अब बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. शहर को साफ-सुथरा और खूबसूरत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी संस्थान, निजी कोचिंग सेंटर, संस्था या व्यावसायिक संगठन सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं चिपका सकेंगे. ऐसा करने वालों के खिलाफ अब सीधे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

विदित रहे कि पहले लोग शहर में कहीं भी, मनमर्जी से सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों, बिजली के खंभों और सड़कों के किनारे धड़ल्ले से पोस्टर चिपका देते थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर चमकने वाले इस शहर की सुंदरता को ग्रहण लग रहा था. हालांकि, प्रशासन ने पहले भी सरकारी परिसंपत्तियों पर पोस्टर और बैनर लगाने पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी हो रही थी. अब नगर निगम ने इस लापरवाही को पूरी तरह बंद करने का मन बना लिया है.

'डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट' के तहत दर्ज होगी FIR

नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त जफर इकवाल ने अवैध रूप से पोस्टर और बैनर लगाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्मार्ट रोड, रेन शेल्टर और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर पोस्टर चिपकाकर शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफडैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी. यदि किसी संस्था, संगठन या व्यवसाय को प्रचार-प्रसार करना है तो नगर निगम की डिजिटल वीएमडी स्क्रीन के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत विज्ञापन दिया जा सकता है. प्रशासन ने कचहरी चौक, शीला चौक, फतेहपुर, मैक्लोडगंज, कोतवाली बाजार, क्लॉक टावर, सिद्धबाड़ी में डिजिटल स्क्रीन लगा रखी हैं.

डिजिटल स्क्रीन पर विज्ञापन देने का विकल्प

नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों और संस्थाओं को एक बेहतर और कानूनी विकल्प भी सुझाया है. नगर निगम आयुक्त के अनुसार, यदि किसी संस्था, सामाजिक संगठन या व्यावसायिक इकाई को शहर के भीतर अपना प्रचार-प्रसार या विज्ञापन करना ही है, तो वे नगर निगम की ओर से विभिन्न चौराहों पर लगाई गई आधिकारिक डिजिटल वीएमडी स्क्रीन्स का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत नगर निगम को उचित शुल्क देकर पूरी तरह कानूनी और व्यवस्थित तरीके से विज्ञापन प्रसारित किया जा सकता है.

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