पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, लैंडिंग से पहले हाईटेंशन बिजली की तारों में फंसे पैराग्लाइडर पायलट और महिला पर्यटक, फिर...
हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से लगातार पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे हो रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 10:59 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 11:11 AM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के इंद्रुनाग से महिला पर्यटक को लेकर शुक्रवार को दोपहर बाद उड़ा पायलट पैराग्लाइडर दाड़नू में बिजली तारों में फंस गया. गनीमत यह रही कि, हाईटेंशन तारों के होने के बावजूद दोनों ही पायलट और महिला पर्यटक करंट की चपेट में नहीं आए और तारों से पैराग्लाइडर के फंसे रहने से नीचे भी नहीं गिरे. हवा में दो से ढाई घंटे तक लटके रहे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल की टीमों ने तुरंत एक्शन में आकर दोनों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.
लैंडिंग से पहले बिजली की तारों में फंसा पैराग्लाइडर
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार (21 नवंबर) दोपहर महिला पर्यटक ने इंद्रुनाग से पायलट के साथ पैराग्लाइडर में उड़ान भरी थी. उड़ान भरने के बाद लैंडिंग साइट पर पहुंचने से पहले ही दाड़नू में साढ़े तीन से चार बजे के करीब पैराग्लाइडर पायलट व महिला पर्यटक सहित बिजली की तारों में फंस गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बिजली तारों में पर्यटक और पायलट के फंसे होने की सूचना 112 में दी. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया. कड़ी मशक्कत के बाद पैराग्लाइडर और महिला पर्यटक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.
पायलट के लाइसेंस समेत तमाम पहलुओं की जांच
इससे पहले करीब 2 घंटे तक पायलट और महिला पर्यटक हवा में लटके रहे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षित निकाला गया. इसके बाद पायलट और महिला पर्यटक को प्राथमिक उपचार के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला में पहुंचाया गया. वहीं, अब प्रशासन, पुलिस और पर्यटन विभाग मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गया है, जिसमें पायलट के लाइसेंस सहित दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
पायलट और महिला पर्यटक सुरक्षित
वहीं, एएसपी कांगड़ा बीर बहादुर ने बताया कि, "पैराग्लाइडर सहित पायलट और पर्यटक के फंसे होने की सूचना मिली थी. घटना की सूचना मिलते ही फौरन कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस थाना धर्मशाला, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया. पायलट और महिला पर्यटक को सुरक्षित उतार लिया गया है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी जांच पड़ताल की जा रही है."
क्या हैं पैराग्लाइडिंग के नियम ?
पैराग्लाइडिंग के निर्धारित नियमों के अनुसार, 12 साल की उम्र से कम या 30 किलो से कम वजन वाले बच्चों को पैराग्लाइडिंग करवाने की अनुमति नहीं है. पैराग्लाइडर पायलट पार्टिसिपेंट्स के साथ कोई भी हवाई करतब नहीं कर सकता है. पैराग्लाइडिंग एक्विपमेंट पर ज्यादा भार या कम भार नहीं डाला जाएगा. प्रत्येक उड़ान से पहले पार्टिसिपेंट्स को पूरी सुरक्षा जानकारी देना अनिवार्य है. इसके अलावा हृदय रोग, मिर्गी, फेफड़े के रोग, ब्लड प्रेशर, अस्थमा से पीड़ित लोगों और गर्भवती महिलाओं को भी पैराग्लाइडिंग की परमिशन नहीं है.
