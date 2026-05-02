नगर निगम चुनाव में जेठानी-देवरानी आमने-सामने, एक को बीजेपी ने और दूसरे को कांग्रेस ने दिया टिकट
स्थानीय लोग भी इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साहित हैं. हालांकि कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 8:59 PM IST
धर्मशाला: धर्मशाला नगर निगम चुनाव 2026 में इस बार एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. वार्ड नंबर-7 में एक ही परिवार की जेठानी और देवरानी आमने-सामने चुनाव मैदान में उतर गई हैं. खास बात यह है कि एक को भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि दूसरी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं. इससे इस वार्ड का मुकाबला बेहद दिलचस्प और चर्चा का विषय बन गया है.
भाजपा बनाम कांग्रेस, घर के अंदर मुकाबला
वार्ड नंबर-7 से भाजपा ने आशु को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने शिवानी भारद्वाज को टिकट दिया है. दोनों रिश्ते में जेठानी-देवरानी हैं. ऐसे में चुनावी लड़ाई अब केवल दो पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भीतर भी देखी जा रही है. स्थानीय लोग भी इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साहित हैं.
वाल्मीकि समुदाय की नाराजगी
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्ड में विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं. कई लोगों का कहना है कि क्या इस वार्ड में कोई अन्य योग्य उम्मीदवार नहीं था, जो दोनों पार्टियों ने एक ही परिवार की महिलाओं को टिकट दे दिया. वाल्मीकि सभा के प्रधान रमन कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वार्ड को एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया था, तो इस समुदाय से किसी को टिकट क्यों नहीं दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल वाल्मीकि समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं. उन्होंने संकेत दिया कि समुदाय इस बार किसी स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन दे सकता है.
कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और वे जल्द ही समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी ने किसी समुदाय की अनदेखी नहीं की है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वार्ड नंबर-5 से वाल्मीकि समुदाय की अरुणा कुमारी को टिकट दिया गया है. उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की नाराजगी है, तो उसे बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा.
उम्मीदवारों ने जताया भरोसा
कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी भारद्वाज ने कहा कि उन्हें पार्टी का टिकट मिलने की खुशी है और साथ ही इस बात की भी खुशी है कि उनकी जेठानी भी चुनाव लड़ रही हैं. उन्होंने कहा कि वे पूरी मेहनत से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी. वहीं भाजपा उम्मीदवार आशु ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी. उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है, वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी.
बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया के तहत जांच और नाम वापसी होगी. इसके बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी और चुनाव प्रचार तेज होगा.
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