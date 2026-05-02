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नगर निगम चुनाव में जेठानी-देवरानी आमने-सामने, एक को बीजेपी ने और दूसरे को कांग्रेस ने दिया टिकट

भाजपा उम्मीदवार आशु व कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी भारद्वाज ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: धर्मशाला नगर निगम चुनाव 2026 में इस बार एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. वार्ड नंबर-7 में एक ही परिवार की जेठानी और देवरानी आमने-सामने चुनाव मैदान में उतर गई हैं. खास बात यह है कि एक को भाजपा ने टिकट दिया है, जबकि दूसरी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं. इससे इस वार्ड का मुकाबला बेहद दिलचस्प और चर्चा का विषय बन गया है. भाजपा बनाम कांग्रेस, घर के अंदर मुकाबला वार्ड नंबर-7 से भाजपा ने आशु को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने शिवानी भारद्वाज को टिकट दिया है. दोनों रिश्ते में जेठानी-देवरानी हैं. ऐसे में चुनावी लड़ाई अब केवल दो पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भीतर भी देखी जा रही है. स्थानीय लोग भी इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साहित हैं. वाल्मीकि समुदाय की नाराजगी नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्ड में विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं. कई लोगों का कहना है कि क्या इस वार्ड में कोई अन्य योग्य उम्मीदवार नहीं था, जो दोनों पार्टियों ने एक ही परिवार की महिलाओं को टिकट दे दिया. वाल्मीकि सभा के प्रधान रमन कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वार्ड को एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया था, तो इस समुदाय से किसी को टिकट क्यों नहीं दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल वाल्मीकि समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं. उन्होंने संकेत दिया कि समुदाय इस बार किसी स्वतंत्र उम्मीदवार को समर्थन दे सकता है.