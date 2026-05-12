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22 स्मार्ट पार्किंग, फनिक्युलर ट्रांसपोर्ट और 24 घंटे पानी, धर्मशाला नगर निगम के लिए BJP के 32 बड़े वादे

धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र ( HIMACHAL BJP )