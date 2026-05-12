ETV Bharat / state

22 स्मार्ट पार्किंग, फनिक्युलर ट्रांसपोर्ट और 24 घंटे पानी, धर्मशाला नगर निगम के लिए BJP के 32 बड़े वादे

भाजपा ने संकल्प पत्र में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एमसी कोऑपरेटिव ग्रिड बनाने की बात भी कही है.

DHARAMSHALA MUNICIPAL CORPORATION
धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र (HIMACHAL BJP)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: धर्मशाला नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना 32 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी कर दिया है. भाजपा ने कहा कि यह संकल्प पत्र धर्मशाला को आधुनिक, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विश्वस्तरीय शहर बनाने का रोडमैप है. भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में स्मार्ट सिटी सुविधाओं, ट्रैफिक सुधार, पर्यटन विकास, खेल ढांचे और महिलाओं के रोजगार पर बड़ा फोकस किया है.

22 जगहों पर बनेगी स्मार्ट पार्किंग

धर्मशाला में बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग समस्या को देखते हुए भाजपा ने शहर के 22 स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग बनाने का वादा किया है. पार्टी का दावा है कि इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी. इसके अलावा सरकारी भवनों में डी-कंजेशन प्लान लागू करने और ई-टैक्सी सेवा शुरू करने की भी घोषणा की गई है, ताकि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित हो सके.

DHARAMSHALA MUNICIPAL CORPORATION
धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र (HIMACHAL BJP)

राणा से भागसू तक फनिक्यूलर प्रोजेक्ट

भाजपा के संकल्प पत्र में सबसे बड़ा और चर्चित ऐलान राणा से भागसू तक फनिक्युलर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (Funicular Transport) शुरू करने का है. पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली इस विशेष परिवहन सेवा के जरिए ट्रैफिक दबाव कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है. फनिक्युलर ट्रांसपोर्ट एक विशेष प्रकार की रेलवे प्रणाली है जिसे खड़ी ढलानों या पहाड़ी इलाकों पर परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें केबल के ज़रिए दो डिब्बे जुड़े होते हैं जो एक-दूसरे को संतुलित करते हुए ऊपर और नीचे चलते हैं. भाजपा का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को राहत मिलेगी.

DHARAMSHALA MUNICIPAL CORPORATION
धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र (HIMACHAL BJP)

24 घंटे पानी और जल संरक्षण पर जोर

भाजपा ने धर्मशाला में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी वादा किया है. पार्टी ने जल संरक्षण के लिए शहर की प्रमुख खड्डों पर छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा है. भाजपा नेताओं का कहना है कि भविष्य में पानी की कमी न हो, इसके लिए लंबे समय की योजना तैयार की गई है.

खेल और युवाओं के लिए बड़ा प्लान

युवाओं और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाजपा ने फुटबॉल अकादमी, मल्टी स्पोर्ट्स जोन, स्केटिंग एरिया और नए खेल मैदान बनाने की घोषणा की है. इसके अलावा शहर में साइकलिंग और जॉगिंग ट्रैक विकसित करने की भी योजना है. धर्मकोट क्षेत्र में खेल मैदान और हेलीपैड निर्माण का प्रस्ताव भी संकल्प पत्र में शामिल किया गया है.

पर्यटन और सौंदर्यीकरण पर फोकस

भाजपा ने धर्मशाला को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए कई बड़े वादे किए हैं. पार्टी ने चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण, व्यूइंग डेक निर्माण, वेंडिंग जोन विकसित करने और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष विकास कार्य करने की घोषणा की है. इसके अलावा कोतवाली बाजार और कचहरी अड्डा क्षेत्र के पुनर्विकास का भी वादा किया गया है.

महिलाओं और कारोबारियों के लिए विशेष योजनाएं

भाजपा ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एमसी कोऑपरेटिव ग्रिड बनाने की बात कही है. साथ ही नगर निगम की सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने का वादा किया गया है, ताकि लोगों को सरकारी कामों के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. संकल्प पत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए डीआरडीओ की मदद से डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है. भाजपा ने छोटी गलियों और सड़कों के पुनर्निर्माण, नालियों के चैनलाइजेशन और भारी बारिश से बचाव के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की भी घोषणा की है.

धर्मशाला को ड्रग फ्री बनाने का दावा

भाजपा ने धर्मशाला को 'ड्रग फ्री सिटी' बनाने का भी संकल्प दोहराया है. पार्टी नेताओं ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. धर्मशाला नगर निगम चुनाव अब पूरी तरह विकास, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर केंद्रित दिखाई दे रहा है. भाजपा ने अपने 32 बड़े वादों के जरिए शहर के लिए आधुनिक विकास मॉडल पेश किया है. अब देखना होगा कि जनता भाजपा के इस विजन पर कितना भरोसा जताती है और नगर निगम की सत्ता किसके हाथ जाती है.

ये भी पढे़ं: देहरा का दंगल: CM सुक्खू की पत्नी के गढ़ में भाजपा का किला, क्या इस बार चलेगा कमलेश ठाकुर का करिश्मा?

ये भी पढ़ें: घरों के नक्शे पास करने का अपना एक्ट, ₹5000 करोड़ का मास्टर प्लान, पालमपुर नगर निगम के लिए ये हैं BJP के 20 वादे

TAGGED:

DHARAMSHALA MC ELECTION
BJP MANIFESTO DHARAMSHALA
DHARAMSHALA ELECTION
FUNICULAR PROJECT DHARAMSHALAL
DHARAMSHALA MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.