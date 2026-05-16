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धर्मशाला नगर निगम चुनाव: BJP विधायक सुधीर शर्मा की साख दांव पर, अपनों से ही मिल रही चुनौती, कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत

कांग्रेस भी इस बार धर्मशाला नगर निगम चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है. कांग्रेस ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है.

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धर्मशाला नगर निगम चुनाव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 9:38 PM IST

5 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनावों को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है. प्रदेश की चर्चित नगर निगम सीटों में शामिल धर्मशाला इस बार राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा चर्चा में है. यहां चुनाव केवल पार्षद चुनने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यह मुकाबला भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा की राजनीतिक प्रतिष्ठा और पकड़ की परीक्षा भी माना जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष से कम और अपने ही बागी नेताओं से ज्यादा मिलती दिखाई दे रही है.

17 वार्डों में होगा मतदान, मैदान में 54 उम्मीदवार

नगर निगम धर्मशाला के 17 वार्डों में 17 मई को मतदान होगा. चुनाव मैदान में कुल 54 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. नगर निगम क्षेत्र में कुल 36,800 मतदाता हैं, जिनमें 18,258 महिला और 18,542 पुरुष मतदाता शामिल हैं. मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 31 मई को सुबह 9 बजे नगर निगम मुख्यालय में की जाएगी. प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. नगर निगम क्षेत्र में कुल 34 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 12 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 5 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना धर्मशाला

धर्मशाला नगर निगम चुनाव इस बार भाजपा के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव परिणाम सीधे तौर पर विधायक सुधीर शर्मा की राजनीतिक पकड़ और प्रभाव का आकलन भी करेंगे. लंबे समय से धर्मशाला की राजनीति में सुधीर शर्मा का प्रभाव निर्णायक माना जाता रहा है. ऐसे में यदि भाजपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलती है, तो पार्टी के भीतर विरोधी गुटों को मजबूती मिल सकती है.

भाजपा ने इस बार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है. संगठन स्तर से लेकर स्थानीय नेताओं तक लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. लेकिन पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी और गुटबाजी भाजपा की मुश्किलें बढ़ाती दिखाई दे रही है.

पूर्व मेयर ओंकार नेहरिया बने सबसे बड़ी चुनौती

भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूर्व मेयर ओमकार नेहरिया माने जा रहे हैं. ओंकार नेहरिया लगातार सार्वजनिक मंचों से विधायक सुधीर शर्मा पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाए हैं कि धर्मशाला में असली भाजपा कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित होकर रह गए हैं. उनके बयानों ने भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है. वार्ड नंबर-2 में उनकी सक्रियता ने भाजपा के चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बागी उम्मीदवारों को अच्छा समर्थन मिलता है, तो भाजपा का परंपरागत वोट बैंक प्रभावित हो सकता है.

डिप्टी मेयर तेजिंदर कौर ने भी बढ़ाई मुश्किल

वार्ड नंबर-6 में पूर्व डिप्टी मेयर तेजिंदर कौर के मैदान में उतरने से मुकाबला और ज्यादा रोचक हो गया है. भाजपा के लिए यह सीट भी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है. स्थानीय स्तर पर पार्टी के भीतर नाराजगी की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि धर्मशाला नगर निगम चुनाव में भाजपा के कई पुराने कार्यकर्ता और नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. यही वजह है कि कई वार्डों में मुकाबला अब सीधा नहीं, बल्कि त्रिकोणीय स्थिति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है.

कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत

दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बार धर्मशाला नगर निगम चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है. कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी लगातार भाजपा और सुधीर शर्मा पर हमलावर हैं. वे खुद को धर्मशाला की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि कभी देवेंद्र जग्गी को सुधीर शर्मा का करीबी माना जाता था. नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में भी सुधीर शर्मा की भूमिका अहम मानी जाती रही है. लेकिन समय के साथ दोनों नेताओं के राजनीतिक रिश्ते बदल गए और अब दोनों एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में दिखाई दे रहे हैं.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस इस बार स्थानीय मुद्दों और भाजपा के भीतर की गुटबाजी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है.

गुटबाजी और साख की लड़ाई बना चुनाव

धर्मशाला नगर निगम चुनाव इस बार केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है. इसमें पुराने राजनीतिक रिश्ते, व्यक्तिगत साख, संगठनात्मक ताकत और गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है. यही कारण है कि स्थानीय राजनीति पर नजर रखने वाले लोग इन चुनावों को आने वाले विधानसभा चुनावों की भूमिका के तौर पर भी देख रहे हैं.

अब सभी की नजर 17 मई को होने वाले मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है. क्योंकि धर्मशाला नगर निगम चुनाव यह तय करेगा कि शहर की राजनीति में किसकी पकड़ मजबूत है और किस नेता की सियासी ताकत सबसे ज्यादा प्रभावी बनी हुई है.

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