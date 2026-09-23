ETV Bharat / state

विजिलेंस थाने में पेश हुए MLA सुधीर शर्मा, बोले- पूछे गए 40-50 सवालों के दिए जवाब

सुधीर शर्मा ने कहा कि जांच से संबंधित जो भी जानकारी और दस्तावेज उनसे मांगे गए थे, वे उपलब्ध करवा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि घर की लागत, परिवार और वर्ष 2013 से 2023 तक के चेक पीरियड से संबंधित सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया है.

कांगड़ा: धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा बुधवार को विजिलेंस थाने में पेश हुए. पूछताछ के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह करीब 1 बजे विजिलेंस कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई. इस दौरान करीब 40 से 50 सवालों वाला विस्तृत प्रश्नावली उनके सामने रखी गई, जिसके जवाब उन्होंने अधिकारियों को दिए.

विधायक ने कहा कि शुरुआत में कुछ संशय थे और ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ जानकारी सामने नहीं आ रही है. पूछताछ के दौरान सभी सवालों का जवाब दिया गया है, ताकि मामले की वास्तविकता प्रदेश की जनता के सामने आ सके.

सुधीर शर्मा ने कहा, "उनके राजनीतिक जीवन में यह पहली एफआईआर है. राजनीति में एक-दूसरे की छवि खराब करने के प्रयास होते रहते हैं. उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को उन्होंने सरकार के दबाव में किया गया राजनीतिक और कानूनी षड्यंत्र है. वह चाहते हैं कि आगामी चुनाव से पहले मामले की सच्चाई जनता के सामने आए और लोगों को पूरे मामले की वास्तविकता पता चले".

पूर्व मुख्यमंत्री और धर्मशाला के पूर्व मेयर सहित अन्य नेताओं के बयानों और 50 करोड़ रुपये के कथित जिक्र पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्हें संबंधित लोगों के साथ सहानुभूति है. उन्होंने धर्मशाला के विकास में उनके योगदान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले लोगों के साथ भी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो यह चिंता का विषय है.

सुधीर शर्मा ने कहा, "जितनी चाबी ऊपर से भरी जाती है, उतना ही खिलौना चलता है. राजनीतिक संघर्षों के बीच नेताओं को अपनी तैयारी और दस्तावेज हमेशा दुरुस्त रखने चाहिए. यदि विजिलेंस को आगे किसी जानकारी या दस्तावेज की जरूरत होगी तो वह दोबारा पेश होने के लिए तैयार हैं".

ये भी पढ़ें: 'सुधीर शर्मा के घर से कम खर्च में बना नया CM ऑफिस', सुक्खू सरकार के मंत्री का भाजपा के आरोप पर पलटवार