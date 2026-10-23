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हिमाचल में होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 40 देशों की 95 फिल्में होंगी प्रदर्शित

धर्मशाला में होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होने वाला धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (डीआईएफएफ) इस बार अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के विविध रंगों से सराबोर रहेगा. महोत्सव में 40 देशों की 95 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. इस दौरान देश-विदेश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकार भी शिरकत करेंगे.

फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में शामिल हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेयर की उपस्थिति भी इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहेगी. फिल्म फेस्टिवल की निदेशक रितु सरीन के अनुसार, इस बार महोत्सव में फीचर फिल्मों के साथ लघु और मध्यम अवधि की फिल्में भी दिखाई जाएंगी. आयोजन का उद्देश्य दर्शकों को दुनिया भर के सिनेमा से रूबरू करवाने के साथ स्वतंत्र फिल्मों और फिल्म निर्माताओं को एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाना है.

30 फिल्मों का होगा विशेष प्रीमियर इस वर्ष फिल्म फेस्टिवल में 10 भारतीय फिल्मों का विश्व प्रीमियर, 10 फिल्मों का एशियाई प्रीमियर और 10 फिल्मों का भारतीय प्रीमियर होगा. महोत्सव की शुरुआत रीमा दास के निर्देशन में बनी फिल्म नॉट अ हीरो से होगी, जबकि समापन शशांक वालिया की पंजाबी फिल्म बर्ड्स इन द डार्क से होगा. दोनों फिल्मों का भारतीय प्रीमियर भी इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहेगा. दिग्गज फिल्मकार और कलाकार होंगे शामिल