हिमाचल हाईकोर्ट के बाद अब धर्मशाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

धर्मशाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद गुरुवार को धर्मशाला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. यह धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई थी, जिसकी जानकारी लंच टाइम के दौरान सामने आई. सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. एहतियातन कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बम निरोधक दस्ते ने संभाला मोर्चा धमकी की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और पूरे न्यायालय परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी गई. डॉग स्क्वायड और सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के हर कोने की जांच की. फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच पूरी सतर्कता के साथ जारी है. पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां