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ब्रांडेड जूस ने बिगाड़ा मुंह का स्वाद, पैक के अंदर निकला फंगस, कंज्यूमर कोर्ट ने उपभोक्ता को कंपनी से दिलवाए ₹70000!

धर्मशाला: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कांगड़ा (धर्मशाला) ने एक अहम फैसले में सील बंद जूस के पैक में फंगस मिलने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया है. आयोग ने संबंधित ब्रांडेड जूस कंपनी को लापरवाही का दोषी मानते हुए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

​मामले में याचिकर्ता इंदौरा निवासी करणवीर सिंह के अनुसार, 26 जुलाई 2024 को एक दुकान से एक ब्रांडेड कंपनी की सिल पैक मौसंबी का जूस खरीदा था. जब उन्होंने इस जूस का सेवन किया तो उन्हें जूस का स्वाद असामान्य लगा और जांच करने पर पैक के अंदर काले रंग की फंगस पाई गई. ​इससे न केवल उपभोक्ता की तबीयत प्रभावित होने का खतरा बना, बल्कि सावन व्रत के दौरान जूस पीने से उसका व्रत भी भंग हो गया.

उपोभक्ता की शिकायत पर ​आयोग द्वारा मामले की जांच के दौरान जूस का सैंपल लैब भेजा गया, जहां रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि जूस में फंगस जैसी गंदगी मौजूद थी और यह मानव उपभोग के लिए पूरी तरह असुरक्षित था. ​आयोग ने इसे निर्माण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही माना. हालांकि कंपनी ने अपने बचाव में बैच को सुरक्षित बताया, लेकिन आयोग ने लैब रिपोर्ट को अधिक विश्वसनीय मानते हुए कंपनी की दलील खारिज कर दी. वहीं, दुकान संचालक को जिम्मेदारी से मुक्त रखते हुए पूरी जिम्मेदारी निर्माता कंपनी पर डाली गई.