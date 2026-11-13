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धर्मशाला कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस को मिला सुसाइड नोट

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के धर्मशाला में कॉलेज छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसे जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है. वहीं, मृतका के परिजनों ने कॉलेज की एक महिला पर उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कॉलेज में सबके सामने बेइज्जत करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर संबंधित महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

"धर्मशाला में कॉलेज छात्रा की मौत के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है. पुलिस को सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है. अब पुलिस सुसाइड नोट में लिखी बातों और परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है." - कुलभूषण वर्मा, एसपी कांगड़ा

एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि परिजनों की शिकायत के अनुसार, छात्रा धर्मशाला कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी. परिजनों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से छात्रा मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी. जिसके बाद 13 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे उन्हें स्थानीय लोगों से सूचना मिली की शिव मंदिर रोड के पास छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. वहीं, इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया.

सुसाइड नोट के आधार पर जांच जारी

एसपी कांगड़ा ने बताया कि फिलहाल पुलिस को मिले सुसाइड नोट और परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस जांच में यह स्पष्ट होगा कि छात्रा की मौत के पीछे क्या परिस्थितियां रहीं और परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला भेज दिया है. उन्होंने बताया कि शव के पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा. पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.