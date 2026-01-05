ETV Bharat / state

धर्मशाला छात्रा मौत मामला: गठन के तीसरे दिन कॉलेज पहुंची फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इन लोगों से हुई पूछताछ

धर्मशाला छात्रा मौत मामला में सरकार द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है.

DHARAMSHALA COLLEGE STUDENT DEATH
धर्मशाला छात्रा मौत मामला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 5:22 PM IST

धर्मशाला: धर्मशाला कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत, कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. सोमवार को उच्चस्तरीय समिति ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला का दौरा कर मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल शुरू की, जिससे साफ है कि सरकार इस संवेदनशील प्रकरण को लेकर गंभीर है.

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने संभाली जांच की कमान

हिमाचल सरकार द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अतिरिक्त निदेशक (कॉलेज) डॉ. हरिश कुमार की अध्यक्षता में काम कर रही है. इस समिति में तीन महाविद्यालयों के प्राचार्य और शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधीक्षक सहित कुल पांच सदस्य शामिल हैं. समिति का उद्देश्य छात्रा की मौत से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष और गहन जांच करना है.

कॉलेज पहुंचकर हर एंगल से जांच

समिति ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला पहुंचकर कॉलेज प्रशासन, प्रबंधन, छात्रों और संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाई. इस दौरान दस्तावेजों की जांच की गई और कॉलेज की व्यवस्थाओं, सुरक्षा इंतजामों और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों का अवलोकन किया गया. समिति यह भी देख रही है कि संस्थान स्तर पर कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई.

कॉलेज के प्राचार्य राकेश पठानिया ने बताया, "उच्च शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समिति सुबह कॉलेज पहुंची और मामले की व्यापक जांच कर रही है. हालांकि जांच प्रक्रिया का हवाला देते हुए उन्होंने कैमरे पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया."

कमेटी तीन दिन में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपेगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और यदि किसी भी स्तर पर दोष या लापरवाही पाई जाती है, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे.

इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पीड़ित परिवार से संवेदना जता चुके हैं, जबकि पुलिस जांच भी समानांतर रूप से जारी है. तथ्य-खोज समिति की जांच से इस मामले में सच्चाई सामने आने की उम्मीद की जा रही है.

क्या है मामला?

यह मामला 26 दिसंबर 2025 को राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान हुई मौत से जुड़ा है. मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज की तीन छात्राओं द्वारा रैगिंग, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की गई, जबकि कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने इस मामले में एक प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं निलंबित प्रोफेसर अशोक कुमार ने मीडिया के सामने आकर सभी आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा है कि वे जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे और निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं.

