धर्मशाला छात्रा मौत मामला: निलंबित प्रोफेसर बोले- सभी आरोप निराधार, जांच में दूंगा पूरा सहयोग

धर्मशाला छात्रा मौत मामला में निलंबित प्रोफेसर अशोक कुमार ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने जांच में सहयोग की बात कही है.

Dharamshala Professor Ashok Kumar
निलंबित प्रोफेसर अशोक कुमार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 7:14 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 8:55 PM IST

धर्मशाला: धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत के मामले में निलंबित असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल) अशोक कुमार पहली बार मीडिया के सामने आए हैं. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज किया है. प्रोफेसर ने कहा कि वे पुलिस और प्रशासन की निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आने का इंतजार करेंगे.

निलंबित प्रोफेसर अशोक कुमार (ETV BHARAT)

अशोक कुमार ने कहा कि छात्रा द्वारा जिन नामों का उल्लेख किया गया है, वे किन परिस्थितियों में और किस मंशा से लिए गए, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि वे खुद इस मामले से स्तब्ध हैं और किसी भी तरह की गलत गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं.

बेटियों का दिया हवाला

भावुक होते हुए प्रोफेसर अशोक कुमार ने कहा कि उनकी भी दो बेटियां हैं, जो उम्र में छात्रा से बड़ी हैं. उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने कभी इस तरह की कोई घिनौनी हरकत की होती, तो वे ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि उन्हें जीवन से उठा लिया जाए. उन्होंने आरोपों को अपने चरित्र को बदनाम करने वाला बताया.

निलंबन पर क्या बोले प्रोफेसर?

परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक कुमार ने कहा कि यदि उनके निलंबन से निष्पक्ष जांच होती है, दिवंगत छात्रा को न्याय मिलता है और सच्चाई सामने आती है, तो वे इस निर्णय को स्वीकार करते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जांच एजेंसियों के हर निर्देश का पालन करेंगे.

रैगिंग पर दी सफाई

रैगिंग के आरोपों को लेकर प्रोफेसर ने कहा कि यह एक बड़ा कॉलेज है और यहां रैगिंग जैसी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाती है. उन्होंने बताया कि कॉलेज में एंटी-रैगिंग कमेटी गठित है और परिसर में जगह-जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर कमेटी के सदस्यों के संपर्क नंबर दर्ज हैं.

अब तक मामले में क्या-क्या हुआ?

गौरतलब है कि छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार को निलंबित कर दिया. वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. इस मामले में पुलिस ने तीन छात्राओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है.

फिलहाल छात्रा की मौत को लेकर जांच जारी है, प्रशासन, पुलिस और समाज की निगाहें इस संवेदनशील मामले पर टिकी हैं और सभी पक्ष निष्पक्ष जांच व न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

