धर्मशाला में छात्रा की मौत पर राजनीति गरमाई, सुधीर शर्मा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

धर्मशाला में छात्रा की मौत पर राजनीति गरमाई ( VIRALVIDEO )

धर्मशाला: धर्मशाला कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. इस मामले को लेकर भाजपा नेता और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इसे बेहद दुखद घटना बताते हुए कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल के लिए चिंता का विषय है. धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि वह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलवाकर रहेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले को दबाने की कोशिश करने वालों को कानून बख्शेगा नहीं. शर्मा ने कहा कि छात्रा को लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, लेकिन किसी ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया. सरकार पर लगाए गंभीर आरोप सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार को इस मामले में पूरी तरह नाकाम बताया. उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाएं होना बेहद शर्मनाक है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग इस संवेदनशील मामले को दबाने में लगे रहे, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है. पुलिस ने समय रहते नहीं की कार्रवाई शर्मा ने कहा कि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम 2009 के तहत एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो शायद स्थिति इतनी गंभीर न होती.