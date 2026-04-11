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22 साल की उम्र में पहले प्रयास में दिव्या ने क्रैक किया था HAS एग्जाम, कॉलेज ने किया सम्मानित

दिव्या ज्योति ने 22 वर्ष की आयु में हिHAS परीक्षा उत्तीर्ण की थी. 2025 में अपने पहले ही प्रयास में 10वीं रैंक हासिल की थी.

22 साल की उम्र में पहले प्रयास में दिव्या ने क्रैक किया था HAS एग्जाम
22 साल की उम्र में पहले प्रयास में दिव्या ने क्रैक किया था HAS एग्जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
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धर्मशाला: प्रदेश की बेटियां आज अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर हर क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. इसी कड़ी में धर्मशाला कॉलेज ने अपनी पूर्व छात्रा दिव्या ज्योति कटोच का महाविद्यालय परिसर में पहुंचने पर स्वागत किया. होनहार छात्रा दिव्या ज्योति कटोच ने मात्र 22 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HAS) परीक्षा उत्तीर्ण कर सबको गौरवान्वित किया है. दिव्या ने साल 2025 में अपने पहले ही प्रयास में 10वीं रैंक हासिल कर ये बड़ी सफलता हासिल की थी.

राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की वर्ष 2024 बैच की पासआउट छात्रा दिव्या ज्योति कटोच ने राजनीति विज्ञान में अपनी शिक्षा पूरी की है. वर्तमान में वो उपायुक्त (DC) कार्यालय कांगड़ा में बतौर तहसीलदार प्रशिक्षु (Trainee) अपनी सेवाएं दे रही हैं. उनकी इस उपलब्धि पर महाविद्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर राकेश पठानिया और अन्य शिक्षकों द्वारा उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया.

शिक्षकों और माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय

सिविल लाइन धर्मशाला की रहने वाली दिव्या ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पिता भूपिंदर चंद कटोच और माता अनुपमा कटोच के अटूट विश्वास को दिया. उन्होंने कहा कि माता-पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने हर कठिन मोड़ पर हौसला बढ़ाया. कॉलेज के प्राचार्य प्रो. राकेश पठानिया और अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. नरेश शर्मा ने दिव्या को 'रोल मॉडल' बताते हुए कहा कि उनकी गंभीरता और अनुशासन ही उनकी इस सफलता की नींव है.

अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए दिव्या ने बताया कि 'सफलता के लिए तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया—निरंतर मेहनत, अनुशासन और सटीक रणनीति. कॉलेज के दौरान ग्रुप डिस्कशन और सीमित समय के लिए ली गई कोचिंग ने मेरी नींव मजबूत की. यदि आपका संकल्प दृढ़ है और योजना सही है, तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है.'

बेटियों के लिए संदेश

विशेषकर छात्राओं के लिए संदेश देते हुए दिव्या ने कहा कि अपनी शक्ति को पहचानें और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. उनकी यह उपलब्धि न केवल धर्मशाला कॉलेज के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे हिमाचल के युवाओं के लिए एक सशक्त प्रेरणा का उदाहरण है.

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