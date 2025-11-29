ETV Bharat / state

'सीएम इज ATM, कुर्सी पर बने रहने के लिए कहां महीना दिया जा रहा हमें पता है', सुधीर शर्मा का मुख्यमंत्री पर प्रहार

एक बार फिर से धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है.

सुधीर शर्मा का मुख्यमंत्री पर प्रहार
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 2:34 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 3:05 PM IST

शिमला: 'हम बिके हैं या नहीं इसका साक्षी तो खुद भगवान है. लेकिन तुमने जो कुर्सी खरीदी है, उसके साक्षी तो कई इंसान हैं. हमें सब पता है कि कुर्सी पर बने रहने के लिए कैसे और कहां महीना दिया जा रहा है? सीएम इज एटीएम'. एक बार इन्हीं शब्दों के जरिए धर्मशाला से बीजेपी विधायक ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कड़ा प्रहार किया है.

सीएम पर कुर्सी खरीदने का आरोप लगाया

कांग्रेस का दामन छोड़ जब से सुधीर शर्मा ने भाजपा का दामन थामा है. तब से वे कांग्रेस पार्टी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगातार निशाना साधते आ रहे हैं. एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया पर सीएम सुक्खू पर कुछ ऐसा लिखा है, जिस पर राजनीति होना तय है. दरअसल, विधायक सुधीर शर्मा ने इस बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस आलाकमान कमान का एटीएम बताया. साथ ही आरोप लगाया कि सीएम ने कुर्सी खरीदी है, जिसके कई लोग साक्षी भी हैं. विधायक ने दावा किया उन्हें पता है कि सीएम कुर्सी पर बने रहने के लिए किसे और कहां महीना देते हैं. विधायक ने इशारों ही इशारों में सीएम द्वारा कांग्रेस आलाकमान को पैसे देने की बात कही.

पहले भी सीएम को बता चुके हैं कार्टून

इससे पहले भी सुधीर शर्मा सुखविंदर सिंह सुक्खू को कार्टून बता चुके हैं. दरअसल, पिछले दिनों भी धर्मशाला विधायक ने सीएम सुखविंदर की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'प्रदेश के इतिहास में पहली बार... 'कार्टून का स्केच'. इस पोस्ट को लेकर प्रदेश में खूब राजनीति हुई थी. वहीं, सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान से लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी विधायक को आड़े हाथ लिया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर MLA सुधीर शर्मा का पोस्ट

विधायक सुधीर शर्मा के पोस्ट पर नरेश चौहान ने कहा था, 'हिमाचल की राजनीति में भाषा की गरिमा रही है और हिमाचल के लोग भी इसको पसंद करते हैं. लोकतंत्र में सरकार किसकी बनेगी यह लोगों का फैसला है, लेकिन जो आपसी भाईचारा होता है, इसे खराब नहीं करना चाहिए. सुधीर शर्मा ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. सुधीर शर्मा क्या कहना चाहते हैं और क्यों परेशान हैं, वह वही जाने. लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि चार बार का विधायक बनने के बाद कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे तो उसे उसके लिए बहुत इज्जत करनी चाहिए'.

वहीं, सीएम सुखविंदर को कार्टून कहने पर विक्रमादित्य सिंह ने भी सुधीर शर्मा पर निशाना साधा था. विक्रमादित्य सिंह ने कहा था, 'पक्ष-विपक्ष के बीच मुद्दों पर संवाद और कटाक्ष होना चाहिए. सरकार को भी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए. लेकिन किसी पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं करना चाहिए'.

कौन हैं सुधीर शर्मा?

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विधानसभा से सुधीर शर्मा अब तक 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं. उन्होंने पहली बार 2003 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता, जिसके बाद उन्होंने लगातार 2007 और 2012 में विधानसभा का चुनाव जीता. हालांकि, 2017 में वे बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर से चुनाव हार गए थे. लेकिन 2022 में उन्होंने फिर से विधायक चुने गए. सुधीर शर्मा पहले भी वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री भी रह चुके है. ऐसे में 2022 में बनी कांग्रेस सरकार में उन्हें सुक्खू कैबिनेट में मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन न तो सुखविंदर सरकार के शपथ ग्रहण में उन्हें मंत्री पद मिला और नहीं कैबिनेट विस्तार में उनका नाम आया. ऐसे में कांग्रेस पार्टी और सरकार से उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई, जिसका नतीजा रहा कि उन्होंने राज्यसभा में न सिर्फ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की, बल्कि उसके बाद कांग्रेस से बगावत कर भाजपा का दामन थाम लिया.

जब 6 कांग्रेस बागी विधायकों ने छोड़ा था सरकार का दामन

हालांकि, जहां सुधीर शर्मा सीएम पर निशाना साधने से कभी नहीं चुकते. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समय-समय पर एमएलए सुधीर शर्मा पर वार पलटवार करने से गुरेज नहीं करते. बता दें कि 27 फरवरी 2024 को हिमाचल में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन से चुनाव हार गए थे. उसके बाद भी बागी विधायकों ने प्रदेश में सुक्खू सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी. इस दौरान खूब हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ. कांग्रेस ने 6 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया और विधानसभा स्पीकर ने सभी बागी विधायकों को अयोग्य करार कर दिया था. जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी.

इन बागियों में तत्कालीन कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो व चैतन्य शर्मा शामिल थे. जिन्होंने बाद में भाजपा के टिकट पर विधानसभा उपचुनाव लड़ा. 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान चुनावी मंच से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी नेताओं पर जमकर निशाना साधा था.

एक चुनावी रैली में सीएम ने कहा था, 'हमारे पास पैसे का नहीं, ईमानदारी, नैतिकता और जनता के हौसले का बल है. कांग्रेस के छह बागी और तीन निर्दलीय 15-15 करोड़ रुपये में बिके हैं, इसका हमारे पास प्रूफ है. पुलिस जांच में इसकी परतें खुलना शुरू हो गई हैं. होटलों का बिल किसना दिया, किसके पैसे से हेलीकॉप्टरों में घूमे, यह सब अब सामने आ रहा है. यह सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे'.

हालांकि, 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 4 बागी विधायकों को जनता ने हरा दिया. राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद कई मंचों से सीएम सुखविंदर कांग्रेस के 6 बागियों को कोसते दिखे और गद्दार तक बताया था.

November 29, 2025 at 3:05 PM IST

संपादक की पसंद

