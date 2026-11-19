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धर्मशाला में महिलाओं ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 4 साल के मांगे ₹72000

धर्मशाला: साल 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिसमें से एक प्रदेश की हर महिला को हर महीने ₹1500 देने का वादा भी शामिल था. इस चुनाव में कांग्रेस को बंपर जीत हुई और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी. वहीं, अब सुक्खू सरकार ने चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. लेकिन अभी भी प्रदेश की लाखों महिलाएं हर महीने 1500 रुपये मिलने का इंतजार कर रही हैं. ऐसे में हिमाचल शीतकालीन सत्र के दौरान चौथे दिन प्रदेशभर से सैंकड़ों महिलाएं धर्मशाला पहुंची और सुक्खू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

दरअसल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन धर्मशाला में भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जराबर स्टेडियम मे महिला आक्रोश प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए.

धर्मशाला में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की रैली के दौरान बीजेपी विधायक रीना कश्यप ने कहा, "हिमाचल प्रदेश की ये धोखेबाज सरकार है, जिसने सिर्फ महिलाओं को ठगा है. ये महिलाएं समाज का आधा हिस्सा है. महिलाओं का जो हक है, वो उन्हें मिलना चाहिए. अब हमें ₹1500 नहीं 4 साल के पूरे ₹72000 चाहिए. ये प्रदेश की महिलाओं का हक है. साडा हक एथे रख".

इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस सरकार 2022 में हर महिला को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी देकर सत्ता में आई थी, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी प्रदेश की अधिकांश महिलाओं को उनका हक नहीं मिला. 28 लाख बहनों को चार साल के 72 हजार रुपये मिलने चाहिए, न कि चुनिंदा महिलाओं को शर्तों के साथ राशि देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े".

मुख्यमंत्री के सरकार रिपीट करने के दावे पर जयराम ठाकुर ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सत्ता में किसे बैठाना है, इसका फैसला राजनीतिक दल नहीं बल्कि प्रदेश की जनता करती है. उन्होंने महिला आक्रोश प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सरकार के प्रति महिलाओं की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री चाहे कितने भी दावे कर लें कि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन इसका फैसला मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी. इसका फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता करेगी.

'महिलाओं को 1500 देने के लिए सरकार ने लगाई शर्तें'

वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा, "कांग्रेस ने चुनाव से पहले हर महिला को 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी. आज चार साल बीत गए, लेकिन महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं मिला. अब सरकार शर्तें लगाकर कुछ महिलाओं को राशि देने की बात कर रही है. हम पूछना चाहते हैं कि बाकी बहनों का क्या कसूर है? क्या प्रदेश की सभी महिलाओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था? हम मांग करते हैं कि सरकार अपनी गारंटी पूरी करे और सभी पात्र महिलाओं को उनका अधिकार दे".

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