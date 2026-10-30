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धर्मशाला में बीजेपी ने निकाली ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ

धर्मशाला में बीजेपी की पदयात्रा ( ETV Bharat )

धर्मशाला: कांगड़ा जिले के धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ पदयात्रा निकालकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला. कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र के तहत आयोजित इस पदयात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, सांसद और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.

धर्मशाला में बीजेपी का प्रदर्शन