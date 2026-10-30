धर्मशाला में बीजेपी ने निकाली ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ
Dharamshala BJP Protest: कांग्रेस के वोट चोरी और SIR में गड़बड़ी के आरोपों के खिलाफ धर्मशाला में बीजेपी का प्रदर्शन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 3:11 PM IST
धर्मशाला: कांगड़ा जिले के धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ पदयात्रा निकालकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला. कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र के तहत आयोजित इस पदयात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, सांसद और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया.
धर्मशाला में बीजेपी का प्रदर्शन
गांधी वाटिका, कोतवाली बाजार से शुरू हुई पदयात्रा कचहरी अड्डा स्थित हनुमान मंदिर तक निकाली गई. धर्मशाला में भाजपा की पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा गया. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है. नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस तथ्यहीन मुद्दों को उठा रही है.
कांग्रेस की प्रस्तावित रैली पर उठाए सवाल
लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज ने 1 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की रैली पर भी सवाल उठाए. राजीव भारद्वाज ने कहा, "दिवाली के दौरान दिल्ली के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां चरम पर रहती हैं और देश के कई हिस्सों में सामान की आपूर्ति दिल्ली के बाजारों से होती है. ऐसे में भाजपा नेताओं ने आशंका जताई कि रैली से व्यापारियों और आम लोगों को परेशानी हो सकती है".
धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन राजनीतिक विरोध के नाम पर जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है. कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन मुद्दों को उछाल रही है. भाजपा देशहित तथा जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखती रहेगी".
फिलहाल, धर्मशाला में भाजपा की इस पदयात्रा के जरिए कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाने के संकेत मिले हैं. अब देखना होगा कि भाजपा के इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.
ये भी पढ़ें: 'सरकारी पैसे से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार मना रहे दिवाली, कुछ जगहों पर काम पूरा होने से पहले ही बिलों का भुगतान'