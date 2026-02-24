ETV Bharat / state

राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं राहुल गांधी, देश से मांगें माफी: अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. मंगलवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी ताकतों की भाषा बोल रहे हैं. सकारात्मक राजनीति छोड़कर वे अब देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं. देश की छवि को नुकसान का आरोप अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना रही है, तब उसे "डेड इकोनॉमी" कहना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी झूठ और भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. ठाकुर ने कहा कि इस तरह के बयान राष्ट्र के मनोबल को कमजोर करते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (ETV BHARAT) AI समिट में प्रदर्शन को बताया गलत