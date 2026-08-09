ETV Bharat / state

मोबाइल को लेकर मां से पड़ी डांट, फिर कमरे में बेहोश मिली 11 साल की बच्ची, अस्पताल पहुंचते तोड़ा दम

मां से पहले नानी से भी पड़ी थी डांट, पोस्टमार्टम के बाद ही बच्ची की मौत के सही कारणों का चल पाएगा पता.

Mandi 11 year old Girl death case
मंडी में 11 साल की बच्ची की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: जिला मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में शनिवार शाम एक दुखद मामला सामने आया है. धर्मपुर क्षेत्र में मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर परिजनों की डांट के कुछ समय बाद 11 साल की बच्ची की मौत हो गई. परिजनों ने बच्ची को उसके कमरे में बेहोशी की हालत में पाया. इसके बाद वे उसे तुरंत सिविल अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

मां से पहले दिन में नानी से भी पड़ी थी डांट

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक परिवार में तीन बच्चे हैं और घर में एक ही मोबाइल फोन होने के कारण बच्चों के बीच मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर अक्सर कहासुनी होती थी. शनिवार को भी मोबाइल फोन चलाने को लेकर बच्चों के बीच विवाद हुआ. इसी दौरान बच्ची की मां ने उसे ज्यादा समय तक मोबाइल इस्तेमाल करने पर डांटा. इससे पहले भी दिन में उसकी नानी ने मोबाइल फोन को लेकर बच्ची को समझाया और फटकार लगाई थी.

डांट के बाद अपने कमरे में चली गई थी बच्ची

परिजनों ने पुलिस को बताया कि डांट से नाराज होकर बच्ची ने मोबाइल फोन पटक दिया और इसके बाद अपने कमरे में चली गई. कुछ देर बाद जब परिवार के सदस्य नीचे की मंजिल में पहुंचे तो बच्ची कमरे में बेहोशी की हालत में मिली. बच्ची को अचेत देखकर परिजनों के होश उड़ गए. उन्होंने स्थानीय लोगों की सहायता से उसे तुरंत सिविल अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने मृत करार दिया. 11 साल की मासूम की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

"पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घर में एक ही मोबाइल फोन होने के कारण बच्चों के बीच इसके इस्तेमाल को लेकर अक्सर विवाद होता था. शनिवार को भी इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. हालांकि, बच्ची की मौत के वास्तविक कारणों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है." - विनोद कुमार, एसपी शिमला

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम सिविल अस्पताल धर्मपुर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने घटना से संबंधित जरूरी जानकारी जुटाई और परिजनों और घटना से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सरकाघाट भेज दिया है. घटना के बाद सिविल अस्पताल धर्मपुर में बच्ची के परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए. बच्ची की असमय मौत से क्षेत्र में भी शोक की लहर है.

"पुलिस ने BNSS की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. परिवार के सदस्यों और घटना से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही बच्ची की मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी." - विनोद कुमार, एसपी शिमला

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आधी रात घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म! 5 लाख के गहने भी चुरा ले गया आरोपित

ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस शिव मंदिर में खून से लथपथ मिला श्रद्धालु का शव, गले पर गहरे कट के निशान, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

DHARAMPUR GIRL UNCONSCIOUS AND DIED
GIRL DIED AFTER MOTHER SCOLDING
11 YEAR OLD GIRL DIED IN MANDI
मंडी में 11 साल की बच्ची की मौत
MANDI 11 YEAR OLD GIRL DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.