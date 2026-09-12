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बांदा में धर्मपाल सिंह का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- PDA का मतलब पीटेंगे, डकैती डालेंगे, अपहरण करेंगे

मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )