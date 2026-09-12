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बांदा में धर्मपाल सिंह का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- PDA का मतलब पीटेंगे, डकैती डालेंगे, अपहरण करेंगे

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की.

मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना.
मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 10:55 PM IST

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बांदा : उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह शनिवार को बांदा पहुंचे. यहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की. उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज किया. कहा कि, अखिलेश यादव PDA का मतलब निरंतर बदलते रहते हैं. जाति आधार पर व डिवाइडेशन के आधार पर वह वोट मांगना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने PDA की परिभाषा दी है. P से पराया, D से धन, A से अपना, पराया धन अपना होगा. P से पीटेंगे, D से डकैती डालेंगे और A से अपहरण करेंगे. ये सत्ता के लोभी लोग यही सब काम करेंगे. आज लंगड़ा आपरेशन चल रहा है और यही वर्ग परेशान है. यही लोग जनता को परेशान करेंगे जिससे जनता PDA से छुटकारा चाहेगी और PDA में नहीं जाएगी.

धर्मपाल सिंह का अखिलेश यादव पर तंज. (Video Credit; ETV Bharat)

अखिलेश यादव को भी इलाज की जरूरत : अखिलेश यादव के बयान की उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को इलाज की जरूरत है, पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को ही मुझे लगता है इलाज की जरूरत है. क्योंकि उन्हें यह पता नहीं की पशु कैसे पाले जाते हैं, वह तो विदेश में पढ़े हैं. हमारे पशुपालन की हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है. उत्तर प्रदेश में पशुओं का विशेष योगदान है. लोगों को शुद्ध दूध मिले इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है. आज उत्तर प्रदेश में 7500 गौशालाएं हैं, जिसमें 13 लाख गोवंश संरक्षित हैं. 1 दिन में इन पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं.

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