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SIR पर मंत्री धर्मपाल सिंह की दो टूक- जो चिल्ला रहे हैं, वही डाल लेते थे मृतकों के वोट, अब खिसक रही जमीन

1000 करोड़ से गौसेवा, गौशालाओं में चारे की कमी को खत्म करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं भूसा बैंक.

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मंत्री धर्मपाल सिंह का विपक्ष को दो टू (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 11, 2026 at 12:36 PM IST

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बरेली: उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार बड़े स्तर पर अभियान चला रही है. गौशालाओं में चारे की कमी को खत्म करने के लिए भूसा बैंक स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे गौवंश के लिए भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके.

मंत्री धर्मपाल सिंह का विपक्ष को दो टूक (Video Credit; ETV Bharat)

मंत्री धर्मपाल ने यह भी बताया कि इस संबंध में बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह से भी चर्चा हुई है और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निराश्रित मवेशियों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर चुके हैं. सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी गौवंश भूखा न रहे और सड़कों पर बेसहारा न घूमे.

वहीं, मंत्री धर्मपाल सिंह ने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए प्रदेश की मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिससे फर्जी वोटरों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो चिल्ला रहे हैं यही लोग मरे हुए लोगों के वोट डाल लेते थे. फर्जी वोट डाल लेते थे, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है. अब न तो फर्जी वोट पड़ेगा, न मृतक का वोट पड़ेगा. अब जो वास्तव में पात्र है उसी का वोट पड़ पाएगा. अब वे (विपक्ष) समझ रहे हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए परेशान हैं. मंत्री धर्मपाल ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार गौवंश संरक्षण और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था दोनों मोर्चों पर पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है.

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