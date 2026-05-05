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कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा- अब सड़कों पर नहीं घूमेंगे आवारा गौवंश, हर जिले में बनेंगे 'ब्रज गौ संरक्षण केंद्र'

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मथुरा में गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, भूसा बैंक बनाने और सड़कों से आवारा गौवंश हटाने के निर्देश दिए.

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देसी नस्ल के संवर्धन और दुग्ध उत्पादन पर सरकार का बड़ा प्लान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 8:50 PM IST

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मथुरा: मंगलवार को मथुरा कलेक्ट्रेट मुख्यालय के सभागार में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने गौ संवर्धन और निराश्रित गायों के संरक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.

बैठक में उन्होंने कहा कि गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सड़कों पर आवारा गौवंश न घूमें, इसके लिए प्रदेश भर में 'ब्रज गौ संरक्षण केंद्र' स्थापित किए जाएंगे.

जानकारी देते कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

गौवंश के उपचार और देखभाल पर जोर: मंत्री धर्मपाल सिंह ने वेटरनरी विश्वविद्यालय के डॉक्टरों के साथ भी चर्चा की और बीमार गायों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में गोचर भूमि को अभियान चलाकर अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा ताकि सड़कों पर गायें न दिखें. वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने संरक्षण केंद्रों में 13 लाख से अधिक गौवंश रखे गए हैं. इन केंद्रों पर हरा चारा, भूसा और स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है.

भूसा बैंक से होगा संकट का समाधान: पशुपालन मंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक जिले में 'भूसा बैंक' की स्थापना की जाएगी जिसमें पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित होगा. प्रत्येक गौशाला स्तर पर भी 10 क्विंटल का भूसा बैंक बनाया जाएगा ताकि कोई भी गाय भूख के कारण दम न तोड़े. सरकार का मुख्य प्रयास गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपना खर्च स्वयं वहन कर सकें. इसके लिए सभी गौशालाओं में दूध देने वाली गायों को पालने और उनकी नस्ल सुधारने पर काम किया जाएगा.

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य: समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए देसी नस्ल की गायों के पालन पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों की नस्ल में सुधार किया जाएगा ताकि कम दूध देने वाली गायों की क्षमता बढ़ सके. केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समय पर पहुंचना चाहिए. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए.

गौशालाओं के कायाकल्प की तैयारी: उत्तर प्रदेश में वर्तमान में साढ़े सात हजार संरक्षण केंद्र संचालित हैं. यहां साढ़े तेरह लाख गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है. मंत्री ने अधिकारियों को इन केंद्रों की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं ताकि गौवंश सुरक्षित रह सके. गायों के संवर्धन के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि उन्नत तकनीक से बछिया ही पैदा हों. अंत में उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सरकार की लाभकारी योजनाओं का बढ़-चढ़कर फायदा उठाएं.

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