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विधायक धरमलाल कौशिक और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बीच तीखी नोकझोंक, सुशासन तिहार में हंगामे का वीडियो वायरल

बिलासपुर में सुशासन तिहार में बवाल, आवेदनों के निराकरण नहीं होने को लेकर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल, विधायक धरमलाल कौशक से हुई बहस

Sushasan Tihar Bilaspur controversy
विधायक धरमलाल कौशिक और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बीच तीखी नोकझोंक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 9:20 AM IST

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बिलासपुर: जिले के बिल्हा क्षेत्र में सुशासन तिहार में जमकर हंगामा देखने को मिला. इस दौरान कांग्रेस नेता राजेन्द्र शुक्ला और बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आवेदनों के निराकरण नहीं होने का आरोप

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राजेन्द्र शुक्ला ने ग्रामीणों के आवेदनों के निराकरण नहीं होने और क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अधिकारियों से सवाल किए. उन्होंने पीएचई, कृषि और विद्युत विभाग पर किसानों को समय पर पानी, खाद-बीज और बिजली उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया.

सुशासन तिहार: कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला ने उठाए सवाल, विधायक धरमलाल कौशक से बहस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

माइक लेकर मंच से ही उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने लोक निर्माण विभाग (PWD) से नगपुरा से झाल तक तथा मोहदा मोड़ से मोहदा तक सड़क निर्माण कार्य को लेकर जवाब मांगा. राजेंद्र शुक्ला ने मंच की नीचे से माइक लेकर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए.

कौशिक और राजेंद्र शुक्ला में तीखी बहस

राजेंद्र शुक्ला के आरोपों पर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का पक्ष रखते हुए जवाब दिया. इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच मंच पर ही तीखी बहस शुरू हो गई. साथ ही दोनों के समर्थक भी नारेबाजी कर एक-दूसरे पर हावी होते दिखे. माहौल बिगड़ता देख प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत कराया.

जनता के हक की आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे. सत्ता पक्ष में होने से किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी- राजेंद्र शुक्ला, कांग्रेस नेता

माइक को लेकर भी हुआ विवाद

राजेन्द्र शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में किसान खाद-बीज, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन शासन इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सवाल उठाने पर उनके हाथ से माइक छीन लिया गया. शुक्ला ने कहा कि जनता ही हमारी आवाज है, हमें माइक की जरूरत नहीं है. घटना के बाद राजेन्द्र शुक्ला ग्रामीणों के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिल्हा और कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए.

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