उत्तरकाशी में गणतंत्र दिवस पर धराली आपदा पीड़ितों ने दिया धरना, मुआवजे की मांग

ग्रामीणों ने कहा कि वह लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों का निस्तारण कर रहे है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है. उन्होंने मलबे में दबे प्राचीन पौराणिक कल्प केदार मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार के साथ ही आपदा पीड़ितों को राहत देने की बात मांग की है.

सोमवार को बड़ी संख्या में धराली गांव के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां सभी लोग काली कमली धर्मशाला में एकत्र हुए. इसके बाद उन्होंने सभा आयोजित कर सरकार के खिलाफ रैली निकालने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों को समझा कर आंदोलन समप्ता करवाया.

डीएम प्रशांत आर्य ने ग्रामीणों को 15 दिनों तक का आश्ववासन दिया. डीएम प्रशांत आर्य के मिले आश्ववासन पर ग्रामीणों ने अपना धरना स्थगित कर दिया. ग्रामीणों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों का निस्तारण जल्द नहीं करेगी तो वह कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठेंगे.

उत्तरकाशी : एक ओर जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ धराली के आपदा पीड़ित ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. मौके पर एडीएम और एसडीएम पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के साथ वार्ता विफल रही. इसके बाद डीएम प्रशांत आर्य ने आंदोलनकारियों को समझाया.

आंदोलनकारियों का कहना है कि आपदा में लोगों का घर तक तबाह हो चुका है. इसीलिए उन्हें तत्काल पुनर्वास नीति के कही बसाया जाए. वहीं धराली आपदा में जिन लोगों का होटल और अन्य व्यवसाय बर्बाद हुआ है, उन्हें उचित मुआवजा देने के साथ ही तत्काल भूमी भी मुहैया कराई जाए. ताकि वो लोग जल्द से जल्द अपनी आजीविका अर्जित कर सकें.

इसके साथ ही आपदा के मलबे में दबे टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों को समय से उचित मुआवजा मुहैया कराया जाए. आपदा में पूर्ण क्षतिग्रस्त दुकानदारों का पूर्ण मुआवजा दिया जाय. वहीं किरायेदारों को उनके नुकसान का भी मुआवजा दिया जाए.

इसके अलावा धराली के लघु व सीमांत किसानों का आपदा के मध्यनजर मानवीय आधार पर कृषि कर्ज माफी करने की मांग कर रहे, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो वह जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे. वहीं, मौके पर डीएम प्रशांत आर्य ने ग्रामीणों को समझाकर 15 दिनों में मांगों का निस्तारण करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया.

बता दें कि बीते साल पांच अगस्त 2025 उत्तरकाशी जिले के धराली में आपदा आई थी. इस आपदा में धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गए थे. पूरा बाजार करीब तीन से चालीस फीट मबले के अंदर दब गया था. इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग लापता हुए थे, जिन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया था. वही आपदा पीड़ितों का कहना है कि अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर 26 जनवरी को आपदा पीड़ितों ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर धरना दिया था. हालांकि बाद में डीएम के आश्वासन पर उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया.

