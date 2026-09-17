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धार वाली दीदी ने खोला कमाल का बैंक, जमा हैं चमत्कारी बीज जो बदलती है किसानों की तकदीर

​संगीता भाभर की सफलता की गूंज हाल ही में धार पंचायत सभागार में आयोजित 'उद्यमी संवाद' कार्यक्रम में भी सुनाई दी. जन विश्वास यात्रा के दौरान प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की उपस्थिति में संगीता दीदी ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की.

धार: डही विकासखंड के देवधा गांव निवासी संगीता भाभर क्षेत्र की सैकड़ों महिला किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं. जहां एक ओर बढ़ती लागत और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती एक जोखिम भरा सौदा बनती जा रही है, वहीं संगीता दीदी ने पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के बल पर आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खोज निकाला है.

​जैविक इनपुट से घटाई खेती की लागत

समर्थन संस्था और कृषि विभाग के सहयोग से संगीता भाभर बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर का संचालन कर रही हैं. इस सेंटर के जरिए वे किसानों को जीवामृत, जैविक पेस्टिसाइड और जैविक टॉनिक तैयार कर उपलब्ध कराती हैं. रासायनिक खाद और महंगे कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके वे अब तक 234 से अधिक किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ चुकी हैं. इस पहल से न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बल्कि संगीता दीदी को खुद भी हर सीजन में 35 से 40 हजार रुपये की अतिरिक्त आय मिल जाती है.

​'1 के बदले 1.5 किलो' का अनूठा देशी सीड बैंक

संगीता दीदी का सबसे बड़ा और अनोखा प्रयास पारंपरिक बीजों का संरक्षण है. उन्होंने अपने गांव में एक 'देशी सीड बैंक' स्थापित किया है, जिसमें देशी ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग, मक्का, कुल्थी, तुअर और चौलाई जैसी फसलों के लगभग 6 क्विंटल पारंपरिक बीज संरक्षित हैं.

जैविक खेती से बदली सैकड़ों किसानों की तकदीर (ETV Bharat)

जलवायु जोखिम के दौर में आत्मनिर्भरता की नई अलख

बीज संवर्धन के लिए वे एक अनोखा मॉडल अपनाती हैं. स्थानीय किसानों को वह 1 किलो देशी बीज बोने के लिए देती हैं और फसल पकने के बाद उनसे 1.5 किलो बीज वापस लेती हैं. इस चक्र से बीजों की उपलब्धता लगातार बढ़ रही है और आज आसपास के 5 से 6 गांवों के किसान अपने खेतों में इन बीजों को बो रहे हैं.

देशी बीजों से घटाई खेती की लागत (ETV Bharat)

संगीता भाभर का मानना है कि रासायनिक खादों के कारण किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा लागत में चला जाता है, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. ऐसे में प्राकृतिक खेती और देशी बीज किसानों को न केवल कम लागत में बेहतर उत्पादन देते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में भी फसलों को सहनशील बनाते हैं. ​संगीता दीदी की यह पहल यह साबित करती है कि यदि महिला उद्यमिता, स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को सही दिशा दी जाए, तो खेती को न केवल टिकाऊ और फायदेमंद बनाया जा सकता है, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता की एक नई क्रांति भी लाई जा सकती है.