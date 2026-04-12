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आशिक से बात करते पकड़ाने पर पति को दांतों से काटा था, धार की कातिल पत्नी का वीडियो देख मचा हड़कंप

धार में पति की हत्या कराने वाली प्रियंका का बेडरूम का वीडियो आया सामने. झगड़ा और धमकी का वीडियो देख हर कोई हैरान.

PRIYANKA PUROHIT KILLED HUSBAND
धार में पति की हत्या कराने वाली प्रियंका का बेडरूम का वीडियो आया सामने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
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धार: मध्य प्रदेश के धार जिले में युवक की हत्या के बाद उसकी पत्नी के चेहरे से हटे नकाब ने सबको दहला दिया. आरोपी पत्नी प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. आरोप है कि एक लाख रुपये में सुपारी देकर पति देव कृष्ण की हत्या कर दी. डकैती की झूठी कहानी बनाकर प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कराने वाली प्रियंका का असली चहरा अब सामने आ गया है. पति-पत्नी के बीच झगड़े का एक वीडियो भी सामने आया है जिसने सबको झगझोर कर रख दिया है.

दिल को झगझोर देने वाला वीडियो आया सामने

मृतक देव कृष्ण और उसकी पत्नी प्रियंका का लड़ाई करते हुए एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में प्रियंका अपने पति से कह रही है कि तुम रिकॉर्डिंग करो मैं किसी से नहीं डरती हूं. मैं जिससे चाहूं उससे बात करूंगी मुझे कोई नहीं रोक सकता है. इसके बाद प्रियंका घर छोड़कर जाने की धमकी देकर परिवार को पताड़ित करते दिखाई दे रही है. ये वीडियो मृतक के परिवार ने झगड़े के दौरान रिकॉर्ड किया था. परिवार के मुताबिक, पति देव कृष्ण ने प्रियंका को रात में किसी से बात करते हुए देख लिया था, जिससे देव प्रियंका के हाथ से मोबाइल देने की कोशिश की तो वह हाथों पर काट लिया. जिससे उसका हाथ बूरी तरह जख्मी हो गया.

मृतक के परिजन ने की सख्त कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

संदिग्ध अवस्था मिली खूनी पत्नी

मृतक देव कृष्ण की मां खींची बाई ने बताया, "प्रियंका घर का कोई काम नहीं करती थी सिर्फ दिनभर मोबाईल पर बातें किया करती रहती थी. घटना वाले दिन प्रियंका ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए घर वालों के लिए भजिए बनाएं थे. जिसे खाकर परिवार के सभी लोग सो गए थे. उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं चला की घर में कौन आया और क्या हुआ. रात किसी शोर की भी आवाज नहीं आई. हमें प्रियंका ने ही आवाज देकर उठाया की घर में चोर आए है पास रूम में जाकर देखा तो प्रियंका संदिग्ध अवस्था में थी.

दिमाग में चल रही थी प्रेमी की तस्वीर

प्रियंका किसी से फोन पर बात कर रही थी. जब पति ने उससे पूछा तो उसने नाम नहीं बताया. इन वीडियो से पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच सबकुछ सही नहीं था. लेकिन फिर भी देव कृष्ण पुरोहित अपनी शादी को निभा रहा था. प्रियंका के दिमाग में अपने प्रेमी की ही तस्वीर चल रही थी.

प्रेमी और सुपारी किलर मिलकर बनाया प्लान

बताया जा रहा है कि वह कुछ दिन पहले घर छोड़कर भी चली गई थी, बाद में पति उसे मनाकर वापस लेकर आया था. लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिसे वापस लेकर आया है वह पत्नी के वेश में उसकी मौत है. प्रियंका ने प्लान बनाकर प्रेमी कमलेश और सुपारी किलर सुरेंद्र के साथ मिलकर अपने पति देव कृष्णा पुरोहित को मौत के घाट उतरवा दिया.

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