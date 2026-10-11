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कैसे बुझेगी प्यास? खाली पड़े तालाबों ने बढ़ाई चिंता, खेती तो दूर पीने के पानी पर संकट बड़ा

धार में जल संकट से किसान चिंतित ( ETV Bharat )

धार: बारिश का सीजन बीतने के साथ ही धार में जल संकट की आशंका बढ़ने लगी है. पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होने से कई तालाब और जलस्रोत पूरी तरह से नहीं भर पाए हैं. इसका असर आने वाले महीनों में दिखाई दे सकता है. जलस्रोतों में पानी की कमी रही तो गर्मी में खेती और पशुपालन के साथ-साथ पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो सकता है. ऐसे में बारिश के साथ नहीं देने के चलते तालाब खाली रह गए, जिससे आने वाली गर्मी में विकट स्थिति उत्पन्न हों सकती हैं.

धार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग जिले में इस साल कम बारिश के चलते अब सूखे की आशंका गहराने लगी है. सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण माही और मान बांध भी पूरी क्षमता से नहीं भर पाए हैं. भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जाने की चिंता जताई जा रही है. ऐसे में आने वाली रबी फसल की सिंचाई और गर्मी में पेयजल की उपलब्धता को लेकर किसान सहित अन्य लोग चिंतित है. किसान संगठन धार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता तालाबों, बावड़ियों और जल संग्रहण व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं.