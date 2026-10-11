कैसे बुझेगी प्यास? खाली पड़े तालाबों ने बढ़ाई चिंता, खेती तो दूर पीने के पानी पर संकट बड़ा

कैसे बुझेगी प्यास? खाली पड़े तालाबों ने बढ़ाई चिंता, खेती तो दूर पीने के पानी पर संकट बड़ा
धार में कम बारिश से जल संकट गहराया, रबी की फसल की सिंचाई को लेकर किसान परेशान. जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 2:13 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 2:28 PM IST
धार: बारिश का सीजन बीतने के साथ ही धार में जल संकट की आशंका बढ़ने लगी है. पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होने से कई तालाब और जलस्रोत पूरी तरह से नहीं भर पाए हैं. इसका असर आने वाले महीनों में दिखाई दे सकता है. जलस्रोतों में पानी की कमी रही तो गर्मी में खेती और पशुपालन के साथ-साथ पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो सकता है. ऐसे में बारिश के साथ नहीं देने के चलते तालाब खाली रह गए, जिससे आने वाली गर्मी में विकट स्थिति उत्पन्न हों सकती हैं.
धार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग
जिले में इस साल कम बारिश के चलते अब सूखे की आशंका गहराने लगी है. सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण माही और मान बांध भी पूरी क्षमता से नहीं भर पाए हैं. भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जाने की चिंता जताई जा रही है. ऐसे में आने वाली रबी फसल की सिंचाई और गर्मी में पेयजल की उपलब्धता को लेकर किसान सहित अन्य लोग चिंतित है. किसान संगठन धार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता तालाबों, बावड़ियों और जल संग्रहण व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं.
जल समस्या दूर करने में जुटा प्रशासन
कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया, "जिले में अल्प वर्षा (कम मानसून) की स्थिति को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी जल स्रोतों में उपलब्ध पानी को संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसी कार्ययोजना तैयार की जा रही है जिससे भविष्य में पानी की कोई विकट स्थिति पैदा न हो. शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सरफेस वॉटर (सतही जल) के सही प्रबंधन और उपयोग के लिए भी कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि जल संरक्षण से जुड़ी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें समय पर पूरा कर लिया जाए ताकि आने वाले समय में आम जनता को कोई परेशानी न हो."
इन कारणों से मचा हाहाकार
धार शहर को साढ़े बारह तालाबों की नगरी कहा जाता है लेकिन यहां सूखे जैसे हालात हैं. सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह ठाकुर का आरोप लगाते हुए कहा, "बारिश से पहले तालाबों तक पानी पहुंचाने वाले नालों की सफाई और रास्तों को खोलने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. जल संवर्धन अभियान के तहत तालाबों और बावड़ियों की समय पर सफाई होती तो बारिश के पानी का बेहतर संग्रहण किया जा सकता था."
कई बोरिंग सूखने की स्थिति
किसान भूपेंद्र पंवार ने कहा, "धार शहर के तालाब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और पहले यहां बोरिंग कराने पर आसानी से पानी मिल जाता था, लेकिन अब कई बोरिंग सूखने की स्थिति में हैं. तालाबों के गहरीकरण पर खर्च की गई राशि और काम की गुणवत्ता में कई कमियां है. सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिला, तो रबी की फसल प्रभावित हो सकती है."
बावड़ियों की सफाई और जलस्रोतों के संरक्षण की मांग
जल संकट की आशंका को देखते हुए किसान संगठन जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग के साथ जल सत्याग्रह कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि पेयजल और पशुधन के लिए पानी की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित करना जरूरी है. किसानों ने तालाबों और बावड़ियों की सफाई, जलस्रोतों के संरक्षण व उपलब्ध पानी का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की है.
ऐसे भूजल स्तर बनाए रखने में मिलेगी मदद
जल संरक्षण को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्य भी सवालों के घेरे में हैं. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बड़े मकानों, मॉल, निजी अस्पतालों और हॉस्टलों में वर्षा जल संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, तो भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
मौजूद पानी को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती
वर्तमान में तालाबों में मौजूद पानी को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ स्थानों पर तालाबों के आसपास खेती करने वाले किसान सिंचाई के लिए तालाबों से पानी ले रहे हैं. प्रशासन को जलस्रोतों की निगरानी कर पेयजल और पशु-पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए.
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धार में कम बारिश के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाली रबी फसल की सिंचाई और गर्मी में पेयजल की जरूरत कैसे पूरी होगी. किसान संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जलस्रोतों के संरक्षण तथा ठोस कार्ययोजना की मांग कर रहे हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन उपलब्ध पानी को बचाने और भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाता है.