ETV Bharat / state

टावर वेगन इंजन में सवार मंत्री सावित्री ठाकुर, पीथमपुर से धार तक देखा रेलवे प्रोजेक्ट

इंदौर-दाहोद रेल परियोजना को मिली रफ्तार, केंद्रीय मंत्री नें टावर वेगन इंजन में बैठ कर पीथमपुर से धार तक लिया जायजा.

INDORE DAHOD RAIL PROJECT
केंद्रीय मंत्री ने रेल प्रोजेक्ट का लिया जायजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धार: लोकसभा क्षेत्र धार की सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत किए हैं. इसी क्रम में उन्होंने इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के अति महत्वपूर्ण खंड पीथमपुर से धार रेलवे स्टेशन तक रेल इंजन (टावर वेगन) में बैठकर यात्रा की, जिसमें अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं रेल अधिकारी भी उपस्थित रहे.

इंजन में बैठकर रेल प्रोजेक्ट का लिया जायजा
इंदौर-दाहोद रेल परियोजना को अब ऐतिहासिक गति मिलती नजर आ रही है. लोकसभा क्षेत्र धार की सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने पीथमपुर से धार रेलवे स्टेशन तक रेल इंजन (टावर वेगन) में सफर कर प्रगति कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ कई जनप्रतिनिधि और रेल अधिकारी मौजूद रहे.

मंत्री ने इंजन में बैठकर पीथमपुर से धार तक किया सफर (ETV Bharat)

वर्षों से लंबित इस परियोजना का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मंत्री सावित्री ठाकुर की यह यात्रा केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे क्षेत्र के विकास के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

विकास कार्यों को मिलेगी गति
यात्रा के दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने रेल इंजन को रुकवाकर स्वागत किया. फूल-मालाओं और पुष्पगुच्छों के साथ जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया. लोगों का उत्साह इस बात का संकेत था कि यह रेल परियोजना क्षेत्रवासियों की लंबे समय से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करने वाली है.
इस मौके पर सावित्री ठाकुर ने कहा कि, ''क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का उनका संकल्प लगातार जारी है और आने वाले समय में विकास कार्यों को और गति दी जाएगी.''

सावित्री ठाकुर ने जनता के सहयोग और विश्वास के लिए आभार भी व्यक्त किया. इस दौरान धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष निलेश भारती, जिला मंत्री सुभाष जायसवाल, मंडल अध्यक्ष विशाल निगम, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे.

TAGGED:

UNION MINISTER STATE SAVITRI THAKUR
SAVITRI THAKUR TOWER WAGON RIDE
SAVITRI THAKUR INSPECTION RAIL
DHAR NEWS
INDORE DAHOD RAIL PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.