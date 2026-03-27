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टावर वेगन इंजन में सवार मंत्री सावित्री ठाकुर, पीथमपुर से धार तक देखा रेलवे प्रोजेक्ट

इंजन में बैठकर रेल प्रोजेक्ट का लिया जायजा इंदौर-दाहोद रेल परियोजना को अब ऐतिहासिक गति मिलती नजर आ रही है. लोकसभा क्षेत्र धार की सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने पीथमपुर से धार रेलवे स्टेशन तक रेल इंजन (टावर वेगन) में सफर कर प्रगति कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ कई जनप्रतिनिधि और रेल अधिकारी मौजूद रहे.

धार: लोकसभा क्षेत्र धार की सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत किए हैं. इसी क्रम में उन्होंने इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के अति महत्वपूर्ण खंड पीथमपुर से धार रेलवे स्टेशन तक रेल इंजन (टावर वेगन) में बैठकर यात्रा की, जिसमें अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं रेल अधिकारी भी उपस्थित रहे.

वर्षों से लंबित इस परियोजना का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मंत्री सावित्री ठाकुर की यह यात्रा केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे क्षेत्र के विकास के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

विकास कार्यों को मिलेगी गति

यात्रा के दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने रेल इंजन को रुकवाकर स्वागत किया. फूल-मालाओं और पुष्पगुच्छों के साथ जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया. लोगों का उत्साह इस बात का संकेत था कि यह रेल परियोजना क्षेत्रवासियों की लंबे समय से जुड़ी उम्मीदों को पूरा करने वाली है.

इस मौके पर सावित्री ठाकुर ने कहा कि, ''क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का उनका संकल्प लगातार जारी है और आने वाले समय में विकास कार्यों को और गति दी जाएगी.''

सावित्री ठाकुर ने जनता के सहयोग और विश्वास के लिए आभार भी व्यक्त किया. इस दौरान धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष निलेश भारती, जिला मंत्री सुभाष जायसवाल, मंडल अध्यक्ष विशाल निगम, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे.