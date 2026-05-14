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कभी पानी से समृद्ध था धार, आज कचरे और प्रदूषण से बेहाल राजा भोज की विरासत 'साढ़े बारह तालाब'

​अस्तित्व की लड़ाई लड़ती विरासत ​लेकिन आज वही विरासत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है. जिन तालाबों ने सदियों तक इस शहर की प्यास बुझाई, आज वे खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. उदाहरण के तौर पर देवी सागर तालाब को ही देखें, जहां आस्था के नाम पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं और पूजन सामग्री व कचरा तालाब में विसर्जित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है.

धार: मालवा की माटी की एक प्रसिद्ध कहावत है 'डग-डग रोटी, पग-पग नीर.' इसी वैभव के कारण यहां आपको थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बावड़ियां, कुएं और तालाब देखने को मिल जाएंगे. धार शहर को एक समय तालाबों की नगरी कहा जाता था. राजा भोज ने शहर की जलापूर्ति के लिए यहां साढ़े बारह तालाबों का निर्माण कराया था. जिसके बाद यह शहर 'साढ़े बारह तालाबों की नगरी' के नाम से विख्यात हुआ.

​जल प्रबंधन की अद्भुत मिसाल ​

​सामाजिक कार्यकर्त्ता नवनीत जैन बताते हैं कि, ''राजा भोज ने जल संवर्धन के लिए ऐसी अद्भुत संरचनाएं बनाई थीं, जो आज भी एक मिसाल हैं. उन्होंने साढ़े बारह तालाबों को इस तरह आपस में जोड़ा था कि एक तालाब भरने पर उसका अतिरिक्त पानी व्यर्थ होने के बजाय दूसरे तालाब में स्वतः चला जाता था. इसी श्रृंखला की संरचना के कारण एक तालाब हमेशा आधा भरा रहता था, जिससे इसे 'साढ़े बारह तालाबों का शहर' कहा गया.

​राजा भोज ने इसके अतिरिक्त शहर में 80 से अधिक कुओं और बावड़ियों का निर्माण भी करवाया था. किंतु समय की मार और मानवीय उपेक्षा ने इन जल स्रोतों को लगभग खत्म कर दिया है. अब यह शहर केवल चार तालाबों में सिमट कर रह गया है, जो शहर कभी अपनी जल संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था, वही आज अपनी प्यास बुझाने के लिए संघर्ष कर रहा है. प्रशासन को तालाबों का अस्तित्व बचाने के आगे आना होगा.''

नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

नगर पालिका धार के नेता प्रतिपक्ष अजय ठाकुर ने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि, ''प्रशासनिक अनदेखी के कारण शहर के तालाब खस्ता हालत में पहुंच गए हैं. तालाबों में कॉलोनियां बना दी गई हैं. 18 अप्रैल से 30 जून तक 'जल गंगा संवर्धन योजना' चलाई जा रही है. इतने टाइम में सभी तालाबों की सफाई हो सकती है. लेकिन योजना के नाम पर केवल तीन ही तालाबों की सफाई होती है, वह भी औपचारिकता. बाकी तालाबों पर ध्यान नहीं दिया जाता है. दुर्भाग्य की बात है मुख्य नगर पालिक अधिकारी चाहे वर्तमान हो या पूर्व के सब ने मजाक बनाकर रखा है. अधिकारियों और नेताओं की लापरवाही के कारण तालाबों की यह हालत हुई है.''

​सुधार की पहल और प्रशासनिक प्रयास

​नगर पालिका अधिकारी विश्वनाथ सिंह ने बताया कि, ''18 अप्रैल से 30 जून तक 'जल गंगा संवर्धन योजना' चलाई जा रही है. इसके अंतर्गत जन सहयोग और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर तालाब के घाटों की सफाई की जाएगी. इसके अलावा, नगर पालिका ने शहर की 95 बावड़ियों को चिन्हित किया है, जिनके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है. ​प्रशासन के साथ-साथ आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है. आस्था के नाम पर जल स्रोतों में कचरा डालना बंद करना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल मिल सके.''