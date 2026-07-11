ETV Bharat / state

धार में तुलसी यात्रा से संस्कृति और प्रकृति संरक्षण का संदेश, घर-घर बांटे जा रहे हैं 51 हजार पौधे

धार में तुलसी यात्रा के माध्यम से बांटे जा रहे हैं 51 हजार तुलसी के पौधे, संस्कृति और प्रकृति संरक्षण का दे रहे हैं संदेश.

DHAR TULSI YATRA
धार में निकली अनूठी तुलसी यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​धार: सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण के अनूठे संगम के रूप में धार शहर में तुलसी यात्रा निकाली गई. इस अनूठी पहल के माध्यम से समाजसेवियों और संत समाज ने मिलकर सनातन संस्कृति के साथ-साथ प्रकृति प्रेम और पर्यावरण को सहेजने का एक बड़ा संदेश दिया है. ​इस अभियान के तहत कुल 51000 तुलसी के पौधे लोगों को वितरित किए जा रहे हैं."

ग्रामीण इलाकों में भी हो रहे हैं आयोजन

​तुलसी यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक धारेश्वर मंदिर में विशेष पूजन और अभिषेक के साथ हुई. यात्रा को महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज, महंत श्यामदास जी महाराज, महंत कृष्णदास जी महाराज और महंत जीवनदास जी महाराज सहित 12 से अधिक पूज्य संतों का सानिध्य मिला. तुलसी यात्रा अभियान के तहत धार शहर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी छोटे-छोटे आयोजन और तुलसी यात्राएं निकाली जा रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके और घर-घर तक तुलसी का पौधा पहुंचाया जा सके.

नगर में बांटे गए हजारों तुलसी के पौधे (ETV Bharat)

नगर में बांटे गए हजारों तुलसी के पौधे

​यात्रा में सबसे आगे तुलसी जी का पूजन हो रहा था वहीं, पीछे एक बड़े ट्राले पर हजारों तुलसी के पौधे रखे थे, जिन्हें पूरे नगर में बांटा गया. भजनों की धुन और अखंड रामधुन संकीर्तन के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं और समाजसेवी प्रकृति प्रेम का संदेश देते हुए यात्रा में एक साथ आगे बढ़ रहे थे.

यात्रा मार्ग पर राठौर, जूना गुजराती, रेदास, वाल्मीकि, फूल माली, हिंदू कोईलान, अजय पाल क्षत्रिय, क्षत्रिय मराठा, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण, मालवीय रजक, सेन, ब्राह्मण, अग्रवाल और माझी समाज सहित सनातन धर्म के सभी समाजों ने मंच लगाकर स्वागत किया.

यात्रा संयोजक नवनीत जैन ने कहा, संस्कृति और प्रकृति का प्रतीक हमारी तुलसी माता हैं. जिसके चलते 51 हजार तुलसी के पौधों का वितरण किया जा रहा है. अभी तक 21 हजार तुलसी के पौधे बंट चुके हैं और आगे भी कार्यक्रम जारी है." वहीं, महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज ने बताया कि "यात्रा का मूल उद्देश्य संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का संदेश घर-घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है."

TAGGED:

DHAR TULSI SAPLINGS DISTRIBUTED
DHAR 51000 TULSI PLANT DISTRIBUTED
DHAR NEWS
MADHYA PRADESH TULSI YATRA
DHAR TULSI YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.