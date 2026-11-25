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मांडू तक पहुंची बाघ प्रिंट की छाप, 400 कारीगरों के साथ रोजगार की नई पहचान बना रहा महिला समूह

मांडू तक पहुंची बाघ प्रिंट की छाप ( Etv Bharat GFX )

धार: सदियों पुरानी पारंपरिक कला बाग प्रिंट अब बाग गांव की सीमाओं से निकलकर मांडव के आदिवासी अंचल तक पहुंच गई है. मांडव (मांडू) में बाग प्रिंट कला अब महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है. प्राकृतिक रंगों से तैयार कपड़ों पर आकर्षक छपाई की इस कला को मांडव की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए बाग कला के कारीगरों से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है.

इस पहल से 120 से अधिक महिलाओं को अब तक बाग प्रिंट कला का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि करीब 400 कारीगर समूह से जुड़कर काम कर रहे हैं. खास बात यह है कि समूह से जुड़ी महिलाओं को इस काम के बदले प्रतिदिन 300 रुपए तक का रोजगार मिल रहा है. पारंपरिक कला को संरक्षित करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की यह पहल अब ग्रामीण रोजगार का नया आधार बन रही है.