मांडू तक पहुंची बाघ प्रिंट की छाप, 400 कारीगरों के साथ रोजगार की नई पहचान बना रहा महिला समूह
मांडू में महिला समूह से जुड़ीं 120 से अधिक महिलाओं को धार की बाग प्रिंट कला की ट्रेनिंग. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 9:57 PM IST
धार: सदियों पुरानी पारंपरिक कला बाग प्रिंट अब बाग गांव की सीमाओं से निकलकर मांडव के आदिवासी अंचल तक पहुंच गई है. मांडव (मांडू) में बाग प्रिंट कला अब महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है. प्राकृतिक रंगों से तैयार कपड़ों पर आकर्षक छपाई की इस कला को मांडव की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए बाग कला के कारीगरों से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है.
इस पहल से 120 से अधिक महिलाओं को अब तक बाग प्रिंट कला का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि करीब 400 कारीगर समूह से जुड़कर काम कर रहे हैं. खास बात यह है कि समूह से जुड़ी महिलाओं को इस काम के बदले प्रतिदिन 300 रुपए तक का रोजगार मिल रहा है. पारंपरिक कला को संरक्षित करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की यह पहल अब ग्रामीण रोजगार का नया आधार बन रही है.
'2019 में किराए का कमरा लेकर की शुरुआत'
मांडू की समूह संचालक नेहा जायसवाल ने बताया, "वैसे मैंने खुद की रुचि के चलते बाग प्रिंट की शुरुआत 10 से 15 साल पहले की थी. इसके बाद बाग प्रिंट को आगे बढ़ाने का सफर बेहद छोटे स्तर पर 2019 में एक किराए के कमरे से शुरू किया था. तत्कालीन कलेक्टर आलोक सिंह ने इस पहल को प्रोत्साहित किया और बाग से कारीगरों को बुलवाकर महिलाओं को सदियों पुरानी छपाई कला का प्रशिक्षण दिलवाया.
इसके बाद समूह का गठन कर उसका पंजीयन कराया गया. धीरे-धीरे महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई और आज समूह के माध्यम से 120 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. वहीं, करीब 400 कारीगर समूह से जुड़कर कार्य कर रहे हैं. प्रतिदिन एक महिला को कम से कम 300 रुपए का रोजगार मिल रहा है. महज डेढ़ से 2 लाख से शुरुआत करने वाला यह सफर तेजी से बढ़ रहा है."
'नेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं रंग'
नेहा जायसवाल के अनुसार, "समूह का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र में खासकर महिलाओं के लिए इस पारंपरिक कला को बढ़ावा देना और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है. बाग प्रिंट को धार जिले का जीआई टैग मिलने से इस कला की अलग पहचान बनी है. समूह का प्रयास है कि इस पहचान को और व्यापक स्तर तक पहुंचाया जाए.
इस कला में इस्तेमाल होने वाले रंग पूरी तरह प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए जाते हैं. लोहे, फिटकरी, गुड़ और वनस्पतियों से अलग-अलग रंग तैयार किए जाते हैं. छपाई करने वाले लकड़ी के ब्लॉक भी हाथ से तराशे जाते हैं. लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉकों से छपाई का काम मशीन से नहीं बल्कि हाथ से ही किया जाता है."
'क्षेत्रीय भाषा में दिया जा रहा प्रशिक्षण'
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के सहायक संचालक गिरीश वाघमारे ने बताया, "मांडव में महिलाओं के माध्यम से हस्तकला को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण की पहल की गई है. इसके तहत कुछ महिलाओं को बाग प्रिंट का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे दूसरी महिलाओं को भी यह कला सिखा सकें. स्थानीय आदिवासी भाषा में प्रशिक्षण दिए जाने से महिलाओं को तकनीक समझने और सीखने में आसानी हुई. महिलाओं ने भी इस कला को उत्साह के साथ अपनाया है."
- ईरानी राष्ट्रपति की बेटी का आया धार के बाग प्रिंट पर दिल, ब्रिक्स में ज़हरा पेज़ेशकियान ने समझी बारीकियां
'कच्चे माल पर 90 प्रतिशत अनुदान'
सहायक संचालक गिरीश वाघमारे ने बताया, "क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत समूह को शुरुआती दौर में 10 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई. मांडव में 60 से अधिक महिलाएं शिल्पकार के रूप में इस कला का काम सीख चुकी हैं. प्रशिक्षण देने वाली महिलाओं को प्रतिदिन 600 रुपए और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को 100 रुपए प्रतिदिन दिए जाने का प्रावधान है. इसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता के लिए 90 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है."
'साधु-संतों की परंपरा से जुड़ी है बाग प्रिंट की पहचान'
सहायक संचालक गिरीश वाघमारे ने बताया, "बाग प्रिंट में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक ठप्पे साधु-संतों की ओर से मिली विरासत माने जाते हैं. इस कला में गोदना और मांडना जैसी पारंपरिक आकृतियों का विशेष महत्व है. लकड़ी के ब्लॉकों के माध्यम से कपड़ों पर इन डिजाइनों को उकेरने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. अब इसी विरासत को मांडव की महिलाएं सीखकर आगे बढ़ा रही हैं. इससे एक ओर बाग प्रिंट की पारंपरिक पहचान को नया विस्तार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को हुनर के साथ रोजगार का अवसर भी मिल रहा है."
परंपरा और रोजगार का संगम
बाग प्रिंट का मांडव तक पहुंचना केवल एक हस्तकला का विस्तार नहीं, बल्कि पारंपरिक हुनर को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की पहल भी है. महिलाओं के हाथों में पहुंची यह कला अब उनकी आर्थिक भागीदारी और पहचान का माध्यम बन रही है. यदि उत्पादों को बेहतर बाजार और नियमित मांग मिलती है तो यह पहल आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल सकती है.