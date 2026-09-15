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धार में विवादित धार्मिक स्थल पर तनातनी, शहर छावनी में तब्दील, हिंदू नेताओं की धरपकड़

धार में हिंदू संगठन के नेताओं को हिरासत में लिया ( ETV BHARAT )

'वराह मार्च बाइक रैली' की अनुमति निरस्त होने के बावजूद संभावित जमावड़े को देखते हुए पुलिस ने जिलेभर में सनातन प्रहरी संगठन के कार्यकर्ताओं को सोमवार रात से हिरासत में लेना शुरू कर दिया. इससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. सोमवार रात से शुरू हुई धरपकड़ के दौरान सनातन प्रहरी के नेता आशीष बसु और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई. आशीष बसु ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा ​"पहले आप बताओ कि मुझे कहां ले जा रहे हो, कहीं रास्ते में आप मेरा एनकाउंटर कर दोगे तो."

धार : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा धार की भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर निर्णय के बाद अब एक और धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव के हालात हैं. लाट मस्जिद को सनातन प्रहरी समिति ने परमारकालीन मार्तंड प्रसाद यानी विजय मंदिर बताया है. इसी मामले को लेकर धार में 15 सितंबर का ‘वराह मार्च’ प्रस्तावित किया गया. इसी दिन दूसरे पक्ष ने वाहन रैली निकालने की अनुमति मांगी थी. माहौल बिगड़ते देख प्रशासन ने शांति कायम रखने के लिए कड़ा रुख अपनाया.

​अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) विजय डावर के अनुसार "वराह मार्च के कारण जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है. इसी सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है." ​पुलिस ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सनातन प्रहरी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थानों व नजरबंद केंद्रों में भेजा है. ​सुरक्षा व्यवस्था और ऐतिहासिक स्थलों पर पाबंदी और ​भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 800 से 1000 पुलिसकर्मियों का बल तैनात किया गया है. ​भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने एहतियात के तौर पर विवादित स्थल को मंगलवार के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है और परिसर के बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा बना दिया.

लाट मस्जिद या विजय मंदिर, विवाद बढ़ा (ETV BHARAT)

जगह-जगह ड्रोन से निगरानी

​प्रस्तावित मार्च मार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों पर सीसीटीवी (CCTV), हाईराईज इमारतों और ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है. ​प्रशासन की इस सख्ती का सीधा असर शहर की सामान्य गतिविधियों पर पड़ा है. मुख्य चौराहों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर की गई कड़ी नाकेबंदी के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस-प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

क्या है विवाद, दोनों पक्षों के अपने तर्क

धार शहर स्थित लाट मस्जिद को हिंदू पक्ष विजय मंदिर होने का दावा कर रहा है. हिंदू संगठन सनातन प्रहरी समिति का दावा है कि धार की लाट मस्जिद असल में प्राचीन विजय मंदिर, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे लाट मस्जिद मानता है. तनाव और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने वराह मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया. साथ ही हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की रैलियों की अनुमतियां रद्द कर दी.