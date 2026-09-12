धार में शौचालय में सजने लगा प्राइमरी स्कूल, 5वीं तक के 22 बच्चों की क्लास एक साथ
धार के टाणा में स्कूल भवन जर्जर. स्कूली बच्चों की क्लास कभी मंदिर तो कभी टॉयलेट में. मामला गर्माया तो जांच शुरू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 12:58 PM IST
धार : कुक्षी विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम टाणा से शर्मनाक मामला सामने आया है. स्कूल भवन जर्जर होने के कारण गिराने के आदेश दो साल पहले हो चुके हैं. इस कारण प्राइमरी स्कूल के बच्चे दर-दर भटक रहे हैं. शिक्षकों ने मजबूरी में क्लास मंदिर में लगानी शुरू की लेकिन जब दिक्कत आई तो स्कूल खाली पड़े शौचालय में सजा दिया. जब मामला गर्माया तो शिक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया.
पहले मंदिर में लगती रही क्लास
ग्राम टाणा स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. कक्षा एक से लेकर 5वीं तक के 22 बच्चों की क्लास शौचालय में चल रही है. स्कूल का पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है और उसकी छत का हिस्सा किसी भी वक्त गिर सकता है. हादसे के डर के कारण शिक्षकों ने बच्चों को सुरक्षित जगह देने के नाम पर कभी स्थानीय भिलट देव मंदिर में बिठाया तो कभी परिसर में बने नए शौचालय में ही शिफ्ट कर दिया.
शिक्षा अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट बनाई
मामले ने तूल पकड़ा तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हीरालाल निगवाल और बीआरसी विजय कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने स्कूल का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया और मामले की जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी. ग्रामीण राधेश्याम मुजाल्दा व लोकेश मुजाल्दा का कहना है "गांव में स्कूल के लिए भवन नहीं है. बच्चों को बैठाने के लिए जगह नहीं है. करीब 6 माह पहले नया शौचालय बनाया गया था. उसका इस्तेमाल शौचालय के तौर पर नहीं किया जा रहा था, इसलिए बच्चों को वहां बैठाया जा रहा है." ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हीरालाल निगवाल का कहना है "दो साल पहले ही स्कूल भवन को डिस्मेंटल करने का आदेश हुआ था."
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बच्चों को किसने बैठाया शौचालय में
शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि घटना वाले दिन धूप तेज थी और मंदिर में धूप आ रही थी. इसी वजह से 7-8 बच्चों को कुछ समय के लिए शौचालय में बैठाया गया था. हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए. बीआरसी विजय कुमार शुक्ला का कहना है "बच्चों ने बताया कि एक जीप आई थी और उसमें दो व्यक्ति सवार थे. उन लोगों ने बच्चों को शौचालय में बैठाया और दरवाजा खोलकर फोटो खींचकर चले गए."