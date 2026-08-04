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धार में कुदरत की गोद में मनभावन स्थल, गंगा महादेव मंदिर व झरने का रहस्य जानिए

धार के तिरला ब्लॉक के सुल्तानपुर गांव में पहाड़ी क्षेत्र में ये स्थान है. यहां द्वापर युग से पहले से मौजूद गुफा के नीचे भगवान भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्राचीन तीर्थ स्थल का ना तो कोई धार्मिक ऐतिहासिक लिखित रिकॉर्ड है, न ही धार के पुरातात्विक इतिहास में इस मंदिर और स्थान का कोई उल्लेख है. शासकीय रिकॉर्ड में जरूर इस स्थान का जिक्र है लेकिन मंदिर का इतिसाह और इसकी महिमा आज भी रहस्य है.

धार : मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे नैसर्गिक स्थल और धार्मिक स्थल भी हैं, जो भले ही पुरातत्व विभाग के नक्शे में ना हो लेकिन अपनी कुदरती सुंदरता और खासियत के कारण अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे हैं. ऐसा ही स्थान है धार का गंगा महादेव. यहां के मनमोहक झरने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. ये स्थान अब टूरिस्ट स्पॉट के साथ धार्मिक स्थल के रूप में पहचान बनाने लगा है.

बाद में नाम पड़ा गंगा महादेव

कुछ साल पहले तक यहां लोग पहाड़ी से गुफा में गिरने वाले झरने के नैसर्गिक सौंदर्य को देखने आते थे. धीरे-धीरे पता चला कि झरने के पास ही गुफा की तलहटी में प्राचीन मंदिर है, जिसमें भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजे हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि झरने का प्राकृतिक पानी पुराने दौर से गुफा के परिसर में मौजूद कुंड में एकत्रित होता था, जिसे लोग पीने के लिए उपयोग में लाते थे. मंदिर के पुजारी हिमगिरी गोस्वामी बताते हैं "कुंड का पानी पीने से लोगों की त्वचा की बीमारी और अन्य रोग दूर होने लगे तो लोग कुंड के पानी को गंगाजल की तरह पवित्र मानने लगे. धीरे-धीरे इस स्थान का नाम गंगा महादेव पड़ गया."

गंगा महादेव के कुंड में नहाने से त्वचा रोग खत्म (ETV BHARAT)

कुंड में स्नान करने से त्वचा रोग खत्म

इस स्थान को लेकर पुरातत्व विभाग इंदौर से जुड़े आशीष महाशब्दे बताते हैं "गंगा महादेव आर्कियोलॉजिकल मानचित्र पर संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज नहीं है." स्थानीय लोगों के मुताबिक "कुंड में लोग नहाने के लिए भी आते थे, क्योंकि कुंड के पानी में सल्फर की मात्रा अधिक होने से त्वचा की बीमारियां भी ठीक होती हैं." इसके अलावा यहां पहाड़ी के ऊपर से कुंड में झरना गिरने के कारण यह स्थान रमणीक है. गर्मी में में भी कुंड में पानी रहता है. बारिश में यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और ज्यादा निखर जाता है. यहां पास ही ट्रैक भी है, जो एक अन्य मंदिर तक जाता है.