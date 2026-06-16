धार में आवारा कुत्ते ने मासूम बच्ची को नोंचा, प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरे पर लगे 40 टांके
धार में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 साल की बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोंचा. इंदौर रेफर के बाद डॉक्टरों ने लगाए 40 टांके.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:01 PM IST
धार: बगड़ी क्षेत्र स्थित ग्राम बांग्ला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के आंगन में खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची पर एक आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है. यहां इलाज के दौरान उसके चेहरे पर 40 टांके लगाए गए.
आवारा कुत्ते ने आंगन में खेल रही मासूम पर किया हमला
धार के ग्राम बांग्ला निवासी आनंद जाट की 3 साल की मासूम बेटी अपने घर के आंगन में खेल रही थी. इसी दौरान एक खूंखार आवारा कुत्ता वहां आ धमका और उसने मासूम के चेहरे पर सीधे हमला कर दिया. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर परिजन तुरंत मौके पर दौड़े और उन्होंने भारी मशक्कत के बाद मासूम को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया. कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को लहुलुहान कर दिया था.
गंभीर हालत में इंदौर रेफर, चेहरे पर आए 40 टांके
खून से लथपथ हालत में 3 साल की मासूम को परिजन तुरंत धार के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां मौजूद डॉक्टर मयंक महाजन ने बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार देकर तुरंत इंदौर रेफर कर दिया.
डॉक्टर मयंक महाजन ने बताया, "बच्ची जब अस्पताल लाई गई, तो उसके चेहरे पर बेहद गहरे और गंभीर घाव थे. उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उसे तुरंत इंदौर के लिए रेफर किया गया, जहां इंदौर में डॉक्टरों को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी और चेहरे पर करीब 40 टांके आए हैं."
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ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन से कार्रवाई की मांग
इस दर्दनाक घटना के बाद से मासूम का परिवार गहरे सदमे में है. वहीं, घटना को लेकर पूरे बगड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बच्चों और राहगीरों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी किसी और मासूम की जान खतरे में न पड़े.