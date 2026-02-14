ETV Bharat / state

धार में 1 दिन में 175 ऑपरेशन, 2-2 मिनट में नसबंदी, दर्द में तड़पती छोड़ी महिलाएं

शिविर में न पीने के पानी, न बैठने की सुविधा जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 8 बजे से लगभग 175 आदिवासी महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों और परिजनों के साथ बा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसबंदी शिविर में पहुंचीं. महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकारी शिविर में उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा मिलेगी. लेकिन यहां का नजारा बेहद चिंताजनक नजर आया. शिविर में न पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी और न ही बैठने की उचित सुविधा. जिन महिलाओं की नसबंदी की गई, उन्हें ऑपरेशन के बाद खुले आसमान के नीचे धूप में ही लेटा दिया गया. गर्मी और दर्द से महिलाएं तड़पती रही और परेशान नजर आईं. जबकि उनके परिजन कपड़ों से हवा कर उन्हें राहत देने की कोशिश करते दिखाई दिए.

एक दिन में 175 महिलाओं का ऑपरेशन स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन का जिम्मा निजी अस्पताल के डॉक्टर को सौपा था. जिसमें उन्होंने एक दिन में 175 महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया. महिलाओं के ऑपरेशन में प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया. इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए धार कलेक्टर प्रयंक मिश्रा ने मौके पर मौजूद डॉ. और जिला अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह क्षेत्र गंधवानी से विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का है, जो सड़क से संसद तक आदिवासियों की आवाज बुलंद करते रहे हैं.

धार: मध्य प्रदेश के धार में परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारी लापरवाही सामने आई है. जहां स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 175 महिलाओं का नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया. यानी प्रत्येक महिला के ऑपरेशन में 2 मिनिट का टाइम लिया. आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने दर्द से तड़पती महिलाओं को जमीन पर लेटा दिया. जहां न तो पीने के पानी की व्यवस्था थी न ही कोई उचित व्यवस्था. नसबंदी शिविर में महिलाओं के साथ हुई लापरवाही ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

डॉक्टर का दावा-2 मिनट में एक नसबंदी

मामला तब और गंभीर हो गया जब जानकारी सामने आई कि एक ही डॉक्टर जो प्रायवेट चिकित्सक हैं वह भी बड़वानी से केंद्र पर 3:00 बजे पहुंचे और उनके जिम्मे करीब 175 ऑपरेशन सौंप दिए गए. बताया गया कि प्राइवेट डॉक्टर डॉ. राकेश डावर द्वारा तेजी से ऑपरेशन किए जा रहे थे और बसंत अजनार जो कि अस्पताल में मैनेजर भी हैं, उन्होंने दावा किया कि वे मात्र 2 मिनट में एक नसबंदी कर देते हैं. इतनी तेजी से किए गए ऑपरेशन की सुरक्षा और मेडिकल प्रोटोकॉल पर भी अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं. अब यह कितना वाजिब है की एक दो मिनिट में नसबंदी जैसे ऑपरेटर कर दिए जाय.

सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी डॉ. वीर बहादुर सिंह मुवेल शिविर के दौरान मौके पर मौजूद नहीं थे. स्टाफ द्वारा मीडिया के पहुंचने की जानकारी देने के बाद वे मौके पर पहुंचे और बैठक में होने की बात कही, जबकि उनके ही क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 180 से अधिक महिलाओं की नसबंदी की जा रही थी.

एक ही डॉक्टर के भरोसे अस्पताल

बाघ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहां पर एक ही डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल संचालित हो रहा है. डॉ हरिसिंह यहां पर परमानेंट डॉक्टर हैं, जबकि यहां पर दो डॉक्टर कांटेक्ट बांड पर हैं. दो डॉक्टर संविदा पर नियुक्त किए गए हैं. एक ही डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है. cbmo डॉ. वीरभद्र सिंह मुवेल का कहना है, ''डॉक्टर्स की कमी की बात जिला मुख्यालय के अधिकारियों को बता दी है.''

स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर-कीपर बसंत अजनार ने बताया कि, ''175 से अधिक मरीज शिविर में पहुंचे हैं और बिस्तरों की कमी के कारण ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लिटाना पड़ा.'' उनका कहना था कि डॉक्टर विशेषज्ञ हैं और समय की कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं की यह कमी खुद स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है.

नसबंदी केंद्र के बाहर कुछ महिलाएं और पुरुष छोटे-छोटे बच्चों को कपड़े की झोली लगाकर झूला झूल रहे थे. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें सुबह 8:00 बजे से नसबंदी केंद्र बुला लिया गया, लेकिन 4 बजे तक नसबंदी नहीं हो पाई. लिहाजा भूखे प्यासे परेशान होकर बाहर बैठे. उन्होंने सरकार की ओर से दी जा रही सुविधा को दुविधा बताया और कहां की सुधार होना चाहिए.