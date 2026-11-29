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साढ़े बारह तालाबों की नगरी में सिमटती जल विरासत, बावड़ियों की बदहाली से जल संकट गहराया

धार में ऐतिहासिक जल विरासत पर संकट ( ETV Bharat )

धार: शहर की पहचान रहे पारंपरिक जलस्रोत अब संरक्षण के इंतजार में हैं. साढ़े बारह तालाबों की नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले धार में 100 से अधिक बावड़ियां होने का उल्लेख मिलता है. इनमें कई बावड़ियां अपनी स्थापत्य कला और पारंपरिक जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जानी जाती थीं, लेकिन समय के साथ रखरखाव की कमी और कचरे के कारण कई बावड़ियां बदहाल होती गईं.

कुछ बावड़ियों के जलस्रोतों का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है, ऐतिहासिक अध्ययन में पुराने तालाबों और बावड़ियों की आपसी जल निकासी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है. सिद्धनाथ तालाब के सूखने और उसके क्षेत्र में बस्तियां विकसित होने का भी जिक्र है. ऐसे में सवाल है कि शहर की इस ऐतिहासिक जल विरासत को बचाने के लिए अब तक कितने ठोस प्रयास हुए हैं.