इनकम टैक्स अफसर बन ठेकेदार के घर में घुसे बदमाश, बंधक बना 85 लाख की लूट

ठेकेदार के घर में घुसे बदमाश, बंधक बना 85 लाख की लूट ( ETV BHARAT )

धार : शुक्रवार को धार के बाग टांडा क्षेत्र में फिल्म 'स्पेशल 26' की तरह लूट की सनसनीखेज वारदात हुई. दिनदहाड़े 5 बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना की. वारदात टांडा छेत्र के ब्राह्मण मोहल्ले में सुबह 10 बजे हुई. 5 बदमाशों ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताया और जबरन ठेकेदार राजकुमार मालवी के घर में घुस गए. बदमाशों ने ब्लैकमनी की जांच का हवाला देकर घर की तलाशी शुरू कर दी और ठेकेदार दंपती को बंधक बना लिया.

बदमाशों ने ठेकेदार की पत्नी से अलमारी की चाबी लेकर लगभग 50 तोला सोने के गहने और 4 लाख रुपये नकद निकाल लिए. इसके बाद बदमाशों ने राजकुमार मालवी और उनकी पत्नी को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया. बदमाश अपने साथ ठेकेदार के तीनों मोबाइल फोन भी साथ ले गए. कुछ देर तक ठेकेदार अपनी पत्नी के साथ कमरे में कैद रहे. जब उन्हें एहसास हो गया कि बदमाश जा चुके हैं तो शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया.

ठेकेदार ने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया

पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. बाग पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बाहर लगे ताले तोड़कर मालवी दंपती को बाहर निकाला. इसके बाद दंपती ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. कुछ देर बाद मौके पर एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता, कुक्षी टीआई राजेश यादव और बाग टीआई कैलाश चौहान भी पहुंचे. उन्होंने घर का निरीक्षण किया और घटना की विस्तृत जानकारी ली. जांच के दौरान लुटेरों द्वारा लूटे गए 3 मोबाइल में से एक मोबाइल बायपास रोड पर कचरे के ढेर में मिला.

ठेकेदार ने इनकम टैक्स अधिकारी समझ मदद की

ठेकेदार राजकुमार मालवी ने बताया "उन्होंने इनकम टैक्स अधिकारी समझकर जांच में सहयोग किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बदमाश हैं." धार एसपी मयंक अवस्थी ने बताया "धार साइबर टीम को बाग भेजा गया है. जिले के सभी थानों को आरोपियों की तलाश के लिए सूचित कर दिया गया है. आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे."