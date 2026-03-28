धार में स्कूली बच्चों का मिडडे मील भैंसों के तबेले में, पोषण आहार के हलवे की खेप जब्त
मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी केंद्रों व प्राथमिक स्कूलों के मिडडे मील में अनियमितताएं सारी हदें पार कर रही हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 4:40 PM IST
धार : मध्य प्रदेश में मिडडे मील में घपले की घटनाएं नहीं रुक रही हैं. आंगनवाड़ी केंद्रों व प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिडडे मील की गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं. अब धार के ज्ञानपुरा से चौंकाने वाला सामने आया है. ज्ञानपुर में भैंसों के तबेले में मिडडे मील का स्टॉक किया गया. ये मिडडे मील भैंसों को दिया जा रहा है.
पोषण आहार का अवैध भंडारण
ज्ञानपुरा में पशुओं के तबेले से बड़ी मात्रा में पोषण आहार के अवैध भंडारण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. परियोजना अधिकारी सत्यनारायण मकवाना ने बताया "उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि धार के समीप देलमी इस्थित पोषण आहार प्लांट से सप्लाई होने वाला पोषण आहार ज्ञानपुरा में भैंसों के तबैले में अवैध रूप से भंडारण किया गया है, उच्च अधिकारी के निर्देश पर पुलिस के साथ टीम गठित करके जांच शुरू की. जांच के दौरान धीरज शर्मा नामक व्यक्ति के गोदाम पर पोषण आहार के भारी मात्रा में थैले जब्त किए गए हैं."
पोषण आहार जब्त कर पुलिस को सौंपे
गोदाम का प्रयोग पालतू पशुओं को रखने के लिए तबेले के रूप में किया जाता है. जांच में पता चला कि गोदाम से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पोषण आहार थैलों का अवैध भंडारण किया गया. हलवा प्रीमिक्स के 24 बड़े बैग, 28 छोटे बैग मौके से बरामद हुए. अधिकारियों नें जांच कर इसकी पुष्टि की. ये हलवे के पैकेट आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है. पोषण आहार की सामग्री को तिरला पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस नें मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की.
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प्लांट से भैंसों के तबेले में कैसे पहुंचा पोषण आहार
अधिकारीयों के अनुसार "देलमी इस्थित प्लांट से यह पोषण आहार धार जिले सहित आसपास के 8 जिलों की आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जाता है. ये सामग्री गोदाम तक कैसे पहुंची, ये जांच का विषय है, इसे किस उद्देश्य से यहां लाया गया, इस जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले की गंभीता से जांच की जाएगी."