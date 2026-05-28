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पिता की मौत भी नहीं रोक सकी फुटबॉल का जुनून, सरदारपुर की बेटी ने तय किया यूरोप क्लब फुटबॉल का सफर

मध्य प्रदेश के धार के सरदारपुर की रहने वाली ज्योति पहली महिला फुटबॉलर हैं जिसने यूरोपियन टॉप डिवीजन फुटबॉल में गोल की लगाई है हैट्रिक. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Footballer Jyoti Chauhan
फुटबॉलर ज्योति चौहान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 10:38 AM IST

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Updated : May 28, 2026 at 10:52 AM IST

6 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश में फुटबॉल का खेल क्रिकेट जितना लोकप्रिय नहीं है. लेकिन प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ में चल रहे ऑल इंडिया वूमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट में पहुंची एक से एक खेल प्रतिभाओं ने हर किसी का ध्यान महिला फुटबॉल की तरफ खींचा है. ऐसा ही एक नाम है ज्योति चौहान जो भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करती हैं.

मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर की रहने वाली ज्योति फुटबॉल की टीम इंडिया ही नहीं बल्कि यूरोप के प्रसिद्ध क्लबों में खेल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. यही नहीं ज्योति अब अमेरिका की फुटबॉल लीग में भी नजर आएंगी. एमपी के छोटे से कस्बे सरदारपुर से यूरोप और अमेरिका के क्लब फुटबॉल तक का सफर आसान नहीं था. ज्योति की कहानी ज़िद जुनून और संघर्ष की कहानी है. जिसे खुद ज्योति ने अपने कोच शैलेंद्र पाल के मार्गदर्शन में लिखा है.

अमेरिका की फुटबॉल लीग में भी नजर आएंगी ज्योति चौहान (ETV Bharat)

लड़कों की फुटबॉल टीम में पहुंची 9 साल की लड़की

ज्योति चौहान की कहानी किसी फिल्म की तरह है, जहां वह एक ऐसा खेल चुनती है जिसे देश में लड़कियां कम ही खेलती हैं. प्रतिभा को पहचानने वाला कोच मिलना, पारिवारिक परेशानियों और समाज के तानों के बीच खुद को साबित करना सब कुछ एक सपने की तरह है.

Footballer Jyoti Chauhan
फुटबॉलर ज्योति चौहान (ETV Bharat)

लड़कों के साथ खेलते-खेलते ज्योति ने भारतीय फुटबॉल टीम तक का सफर तय किया

ज्योति कोच शैलेंद्र पाल बताते हैं कि 4000 की आबादी वाले कस्बे सरदारपुर में ज्योति चौहान का परिवार रहता था. ज्योति के घर के पीछे फुटबॉल मैदान पर मैं स्थानीय लड़कों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देता था. चौथी कक्षा की ज्योति हर दिन लड़कों को फुटबॉल खेलते देखती थी. कभी-कभी फुटबॉल पास में आ जाने पर उसे किक मार देती थी. एक दिन उसे फुटबॉल खेलने का पूछा तो वह तैयार हो गई और लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने लगी.

Footballer Jyoti Chauhan
फुटबॉलर ज्योति चौहान (ETV Bharat)

2 साल में ही नेशनल एसजीएफआइ प्रतियोगिता खेलकर वह नेशनल प्लेयर बन गई. लड़कों के साथ फुटबॉल खेलते-खेलते ज्योति ने नेशनल और फिर भारतीय टीम तक का सफर तय किया. वहीं, अब वह यूरोपियन फुटबॉल क्लब से खेलने के बाद अमेरिका के फुटबॉल क्लब से भी खेलते हुए नजर आएगी.

Footballer Jyoti Chauhan
फुटबॉलर ज्योति चौहान (ETV Bharat)

पिता की दुर्घटना में मौत के बाद लगा छोड़ना पड़ेगा फुटबॉल, मां ने दिया साथ

ज्योति चौहान का प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सफर आसान नहीं रहा है. गरीब परिवार से आने वाली ज्योति के परिवार में माता-पिता और चार बहनें थीं. पिता ही एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे. जिनकी 2012 में सड़क हादसे में मौत के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. ज्योति ने बताया कि फुटबॉल के खेल में सफलता मिलना शुरू ही हुई थी कि पिता की सड़क दुर्घटना में निधन हो गया.

Footballer Jyoti Chauhan
फुटबॉलर ज्योति चौहान (ETV Bharat)

इसके बाद लगा कि अब फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा लेकिन मां ने हिम्मत नहीं हारी और हम सभी बहनों को पढ़ाया भी और फुटबॉल खेलने भी भेजा. ज्योति ने बताया कि यहीं से उसने तय किया था कि अब फुटबॉल में कुछ ऐसा कर दिखाना है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर सके. नेशनल स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए ज्योति ने मुंबई क्लब और गोकुलम केरला एफसी की टीमों का प्रतिनिधित्व किया.

Footballer Jyoti Chauhan
फुटबॉलर ज्योति चौहान (ETV Bharat)

यूरोपियन टॉप डिवीजन फुटबॉल में गोल की हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी ज्योति

कोलकाता में हुए यूरोपियन ट्रायल्स में सेलेक्ट होने के बाद ज्योति को स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और क्रोएशिया के क्लबों से खेलने के प्रस्ताव मिले. इसके बाद ज्योति ने क्रोएशिया के डायनेमो जाग्रेब क्लब से फुटबॉल खेल कर देश में हर किसी का ध्यान आकर्षित किया. क्रोएशियाई लीग में जेडएनके एग्राम के खिलाफ खेलते हुए ज्योति ने हैट्रिक लगाकर रिकॉर्ड बना दिया. ज्योति पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी है जिसने यूरोपियन टॉप डिवीजन फुटबॉल में गोल की हैट्रिक लगाई है. ज्योति ने बताया कि उनका लक्ष्य भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व फीफा के टूर्नामेंट में करना और अपने परिवार के लिए बेहतर व्यवस्थाएं अर्जित करना है.

Footballer Jyoti Chauhan
फुटबॉलर ज्योति चौहान (ETV Bharat)

ज्योति को देख छोटी बहनों ने भी खेला फुटबॉल, दोनों बनी नेशनल प्लेयर

पांच बहनों के इस परिवार में ज्योति की दो छोटी बहनें पायल और दीपिका ने भी फुटबॉल को ही अपना करियर बनाया है. दीपिका अब तक 15 नेशनल टूर्नामेंट और पायल 13 नेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी हैं. यही नहीं अब दोनों छोटी बहन भी ज्योति की तरह यूरोपीय और अमेरिका लीग के ट्रायल्स की तैयारी में जुटी हैं.

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फुटबॉलर ज्योति चौहान (ETV Bharat)

एक ही घर में फुटबॉल की इतनी प्रतिभा लेकिन नहीं मिली शासकीय मदद

सरदारपुर जैसे छोटे कस्बे में फुटबॉल की प्रतिभा तराशने वाले कोच शैलेंद्र पाल बताते हैं, ज्योति का परिवार उसके पिता की मृत्यु के बाद मुश्किल हालातों में जी रहा है. विषम परिस्थितियों के बावजूद ज्योति और उसकी दो छोटी बहनों ने फुटबॉल खेल कर प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है. ज्योति का नाम विक्रम अवार्ड के लिए भी प्रस्तावित हुआ है.

छोटे से कस्बे से निकाल फुटबॉल के क्षेत्र में इतना सब करने के बावजूद खेल विभाग और शासन से सुविधाओं के नाम पर कोई मदद नहीं मिली है. कोच शैलेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है कि ज्योति को विक्रम अवार्ड देने के साथ ही शासकीय नौकरी दी जाए. ताकि वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके. वहीं, ज्योति का घर जिस जमीन पर बना है वह शासकीय घोषित हो चुकी है. इसके लिए भी ज्योति और उसके परिवार को शासन से मदद की उम्मीद है.

बहरहाल ज्योति झाबुआ में चल रहे ऑल इंडिया वूमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट में सरदारपुर की टीम के साथ खेलने झाबुआ आई हुई हैं. इसके बाद वह अमेरिका के फुटबॉल क्लब से जुड़ने जा रही हैं. आदिवासी अंचल झाबुआ में ज्योति जैसी खेल प्रतिभा को खेलते देख युवा लड़कियां भी प्रभावित होंगी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगी.

Last Updated : May 28, 2026 at 10:52 AM IST

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