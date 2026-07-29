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तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है पहले उसे निकालो, मैडम की शिकायत करने 10 किमी पैदल चले स्टूडेंट्स

जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो शिकायत के लिए विद्यालय के छात्र-छात्राओं के एक दल ने एक्सप्रेस नाम के एक छात्र संगठन के साथ मिलकर करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान रास्ते भर छात्र स्कूल प्राचार्य और केमिस्ट्री टीचर के खिलाफ नारेबाजी करते रहे.

धार स्थित तिरला के सांदीपनी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में जातिगत भेदभाव का गंभीर मामला सामने आया है. इस स्कूल के 11वीं और 12वीं के छात्र और छात्राओं ने स्कूल प्राचार्य सीमा मिश्रा, केमिस्ट्री टीचर दीपिका शक्तावत और बालिका हॉस्टल वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

ये सभी आरोप छात्र-छात्राओं ने लगाए हैं और शिकायत करने के लिए 10 किमी पैदल चलकर धार पहुंचे. धार के सांदीपनी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल तिरला का यह मामला है.

धार: स्कूल में यदि स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री वाली मैडम से कोई सवाल पूछ लिया तो उन्हें सुनने मिलता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, क्या तुम लोग गोबर खाते हो, आदिवासी हो यदि तुम लोग पढ़ोगे तो मजदूरी कौन करेगा. ऐसी ही जातिगत अपमान जैसी कई और बातें सुनते-सुनते जब 11वीं और 12वीं के छात्र और छात्राएं थक गए और प्राचार्य से लेकर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो फिर शिकायत करने पैदल निकल पड़े.

10 किलोमीटर पैदल चलकर शिकायत करने पहुंचे छात्र-छात्राओं का साफ कहना है कि प्राचार्य मैडम, केमिस्ट्री मैडम और हॉस्टल वार्डन को हर हाल में हटाना है. प्रिसिंपल मैडम से शिकायत करो तो हम लोगों को डराया धमकाया जाता है.

11वीं की छात्रा का आरोप है, "जब केमिस्ट्री वाली मैडम दीपिका शक्तावत से कोई सवाल पूछो तो कहती हैं कि तुम लोग पढ़-लिखकर क्या करोगी, गोबर कौन उठाएगा यदि तुम लोग पढ़ोगी. और भी बहुत गंदा-गंदा बोलती है. बात बात पर जातिगत अपमान करती हैं."

स्कूल की ही एक अन्य छात्रा का आरोप है, "पिछले एक साल से ज्यादा हो गया, प्राचार्य मैडम सुनने तैयार नहीं है. 2 से 3 बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं. छात्राओं का आरोप है कि बालिका हॉस्टल में हम सभी से ही झाड़ू पोंछा जैसे सभी काम करवाए जाते हैं. घटिया स्तर का कीड़े वाला खाना मिलता है."

छात्रों का आरोप है, "जब कोई सवाल समझ नहीं आता और दोबारा पूछा तो केमिस्ट्री वाली मैडम कहती हैं कि क्या तुम लोग गोबर खाते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है. आदिवासियों को लेकर जातिसूचक अपमान करती हैं. प्राचार्य मैडम सीमा मिश्रा से कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती. पिछले एक दो हफ्ते से बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास भी नहीं लग रही है."

छात्र-छात्रों ने कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन

शिकायत करने के लिए छात्र-छात्राओं का एक दल 10 किमी पैदल चला और आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. इस ​ज्ञापन में 8 से 9 बिंदुओं पर शिकायत की गई है. ज्ञापन में विद्यालय की प्राचार्य, केमिस्ट्री की शिक्षिका और विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

छात्रों का आरोप है कि केमिस्ट्री टीचर दीपिका शक्तावत पिछले एक साल से आदिवासी छात्र-छात्राओं पर कथित रूप से जातिसूचक टिप्पणियां कर रही हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है. छात्रों का कहना है कि इस विषय में पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई.

छात्रों ने केमिस्ट्री टीचर, प्राचार्य और बीईओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच, छात्रावास की व्यवस्थाओं में सुधार और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं आदिवासी छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में कदम नहीं उठाए गए, तो जिला मुख्यालय पर उग्र छात्र आंदोलन किया जाएगा.

'हर मामले की निष्पक्षता से होगी जांच'

आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती पारुल जैन ने बताया, "सांदीपनी स्कूल तिरला के 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं ने ज्ञापन सौंपा है. छात्रों की शिकायत है कि केमिस्ट्री टीचर दीपिका शक्तावत बच्चों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं. प्राचार्य से संबंधित शिकायतें भी की हैं. बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास नहीं लगने की भी शिकायत है.

छात्राओं ने हॉस्टल से संबंधित शिकायते भी की हैं. ज्ञापन में 8 से 9 बिंदुओं पर शिकायत की गई है. इसमें शामिल हर बिंदु की नियमानुसार गहनता और निष्पक्षता से जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. सबसे पहले जांच के बाद केमिस्ट्री टीचर को हटाया जाएगा."

इस संबंध में सहायक आयुक्त ने छात्रों को आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि "10 किमी पैदल चलकर छात्र पहुंचे हैं ऐसे में स्कूल में उन्हें कैसे अनुमति मिली और प्राचार्य और शिक्षकों ने रोका क्यों नहीं. इसे लेकर भी जांच की जाएगी."