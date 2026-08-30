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पहाड़ी पर घायल हुआ युवक, ग्राणीण-पुलिस ने 2 किमी दुर्गम इलाके से खाट पर लादकर उतारा नीचे

धार: मध्य प्रदेश में खराब सड़कों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है. सड़क नहीं होने से एंबुलेंस मरीज तक नहीं पहुंच सकी. जिसके बाद गंभीर घायल व्यक्ति को एक दूर पहाड़ी इलाके से खाट पर लादकर करीब दो किलोमीटर दूर मेन रोड पर लाया गया. जहां इंतज़ार कर रही एंबुलेंस पर लिटाया, इस तरह से घायल अस्पताल तक पहुंच सका. घटना धार जिले के कोठिडा गांव की है. शनिवार दोपहर को सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जारी हुआ है. जिसमें घायल शख्स खाट पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, और चार आदमी उसे ले जा रहे हैं.

पहाड़ी इलाके से खाट के सहारे घायल को उतारा

धामनोद थाने के टीआई संतोष यादव ने बताया कि, ''कोठिडा का रहने वाला दिनेश बामनिया शुक्रवार को एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था. जिसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को समय मिल गई. लेकिन जिस जगह दिनेश घायल पड़ा था, वह मेन रोड से करीब 2 km ऊपर था. मुश्किल इलाका होने की वजह से एम्बुलेंस का वहां पहुंचना नामुमकिन था. घायल की हालत को देखते हुए वहां के लोगों ने जल्दी से एक खाट का इंतज़ाम किया और घायल व्यक्ति को उस पर लिटाकर नीचे सड़क के किनारे ले गए.''