पहाड़ी पर घायल हुआ युवक, ग्राणीण-पुलिस ने 2 किमी दुर्गम इलाके से खाट पर लादकर उतारा नीचे
धार में पुलिस और ग्रामीणों ने बचाई घायल की जान, एंबुलेंस नहीं पहुंची तो 2 किमी कंधे पर लादकर नीचे लाए. फिरोज जहां की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 10:00 AM IST
धार: मध्य प्रदेश में खराब सड़कों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है. सड़क नहीं होने से एंबुलेंस मरीज तक नहीं पहुंच सकी. जिसके बाद गंभीर घायल व्यक्ति को एक दूर पहाड़ी इलाके से खाट पर लादकर करीब दो किलोमीटर दूर मेन रोड पर लाया गया. जहां इंतज़ार कर रही एंबुलेंस पर लिटाया, इस तरह से घायल अस्पताल तक पहुंच सका. घटना धार जिले के कोठिडा गांव की है. शनिवार दोपहर को सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जारी हुआ है. जिसमें घायल शख्स खाट पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, और चार आदमी उसे ले जा रहे हैं.
पहाड़ी इलाके से खाट के सहारे घायल को उतारा
धामनोद थाने के टीआई संतोष यादव ने बताया कि, ''कोठिडा का रहने वाला दिनेश बामनिया शुक्रवार को एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था. जिसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को समय मिल गई. लेकिन जिस जगह दिनेश घायल पड़ा था, वह मेन रोड से करीब 2 km ऊपर था. मुश्किल इलाका होने की वजह से एम्बुलेंस का वहां पहुंचना नामुमकिन था. घायल की हालत को देखते हुए वहां के लोगों ने जल्दी से एक खाट का इंतज़ाम किया और घायल व्यक्ति को उस पर लिटाकर नीचे सड़क के किनारे ले गए.''
मानवीयता दिखाते हुए दो पुलिसवालों ने भी दिनेश को मेन रोड तक लाने में ग्रामीणों की मदद की. नीचे खड़ी पुलिस की इमरजेंसी गाड़ी में बिठाकर धामनोद के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. मेडिकल स्टाफ ने बाद में बताया कि उसकी हालत स्थिर हो गई है और वह खतरे से बाहर है.
- सतना में ऐसी सड़क कि नहीं आ सकती एंबुलेंस, खाट पर मरीज को ले गये ग्रामीण
- नहीं पहुंची एम्बुलेंस, प्रेग्नेंट महिला को खाट पर ले गए परिजन, नदी पार करते समय डिलेवरी
- पन्ना में मरीज को कंधे पर ढोने को मजबूर ग्रामीण, दलदल में नहीं पहुंच रही एंबुलेंस
पुलिस और ग्रामीणों ने दिखाई इंसानित
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है जिसने सरकार के अच्छी सड़कों के दावों को सामने ला दिया. आज भी प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें बिजली सहित अन्य सुविधाओं की कमी है. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन एक बात और है असुविधा के बीच ग्रामीणों और पुलिस ने जो मुस्तैदी दिखाई वह काबिले तारीफ है. मुश्किल वक्त में आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है.