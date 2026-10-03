लहसुन की बोवनी करने जा रहे बाइक सवारों को ट्राले ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटी की मौत
धार में सड़क हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवे किया जाम, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप. रिपोर्ट- राकेश श्रीवास
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 4:03 PM IST
धार: जिले के बदनावर में लेबड़-नयागांव फोरलेन स्थित पिटगारा चौराहे पर शनिवार सुबह सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया. इससे करीब 4 घंटे यातायात प्रभावित रहा.
लहसुन की बोवनी करने जा रहा था परिवार
जानकारी के अनुसार, राहुल (35), उनकी पत्नी पूजा (30) और दो बेटियां सुमन (13) व शिवानी, अपने गांव बड़ा कठोड़िया से खेरवास स्थित खेत पर लहसुन की बोवनी के लिए बाइक से जा रहे थे. पिटगारा चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्राले ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि राहुल, पूजा और 13 वर्षीय सुमन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरी बेटी शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हादसे के बाद फोरलेन पर चक्काजाम
हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लेबड़-नयागांव फोरलेन पर धरना देकर चक्काजाम कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि पिटगारा चौराहे पर आए दिन गंभीर हादसे होते रहते हैं. इसके बावजूद फोरलेन कंपनी और प्रशासन ने यहां सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए.
- ड्राइवर की झपकी से 100 फीट नीचे नदी में समाई कार, अंदर फंसी थी 5 जिंदगियां, आधी रात रेस्क्यू
- जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन को पीछे से मारी टक्कर, बच्चे उछलकर सड़क पर गिरे
- छतरपुर में ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर, 5 की मौत, अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था परिवार
प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद
चक्काजाम और हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अमला तुरंत हरकत में आया. एसडीएम प्रियंका मिमरोट, तहसीलदार सुरेश नागर, एसडीओपी अरविंद सिंह तोमर और टीआई अमित सिंह कुशवाह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारी का कहना है कि, ''आक्रोशित ग्रामीणों और परिजन को समझा-बुझाकर चक्काजाम समाप्त कराया और आरोपी वाहन चालक की तलाश के प्रयास कर रहे हैं.''