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लहसुन की बोवनी करने जा रहे बाइक सवारों को ट्राले ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटी की मौत

धार में भीषण हादसा ( ETV Bharat )

धार: जिले के बदनावर में लेबड़-नयागांव फोरलेन स्थित पिटगारा चौराहे पर शनिवार सुबह सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया. इससे करीब 4 घंटे यातायात प्रभावित रहा.