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धार के इमलीपुरा में 15 दिनों से बिजली गुल, आक्रोशित ग्रामीणों ने आधी रात कलेक्टर बंगला घेरा

धार में 15 दिनों से बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की नींद गायब, भीषण गर्मी और मच्छरों के प्रकोप लोगों का हाल बेहाल. रिपोर्ट-राकेश श्रीवास

DHAR POWER CRISIS
ग्राणीणों ने कलेक्टर बंगले का दरवाजा खटखटाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 2:23 PM IST

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धार: ग्राम इमलीपुरा में पिछले 15 दिनों से लगातार बिजली न आने से आक्रोशित ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया. भीषण गर्मी और मच्छरों के प्रकोप से बेहाल स्थानीय निवासी देर रात गाड़ी में सवार होकर सीधे कलेक्टर बंगले पर पहुंचे और कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ गए. जैसे ही बंगले पर ग्रामीणों के पहुंचने की खबर प्रशासन को लगी, अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया और समझा-बुझाकर वापस भेज दिया.

अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान (ETV Bharat)

विद्युत विभाग पर लगे लापरवाही के आरोप

राजेश चौहान ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, "क्षेत्र में बिजली की लगातार समस्या बनी हुई है. पिछले 15 दिनों से गांव में लाइट नहीं है. बार-बार शिकायत करने के बावजूद विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी इसे सुधारने नहीं आता है. जनसुनवाई से लेकर अन्य अधिकारियों तक कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. लोगों का गर्मी और मच्छरों के कारण बुरा हाल है, इसके साथ ही बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह ठप हो गई है. मजबूरी में हमें इतनी रात को कलेक्टर बंगले का दरवाजा खटखटाना पड़ा."

Electricity Cuts Disrupt
ग्रामीण देर रात गाड़ी में सवार होकर पहुंचे कलेक्टर आवास (ETV Bharat)

बिजली आपूर्ति बहाल होने में देरी का कारण आया सामने

इस पूरे मामले पर विद्युत विभाग के अधिकारी निमेष कुमार ने कहा, "ट्रांसफार्मर फेज में खराबी और ओवरलोड के कारण सप्लाई प्रभावित हुई थी. गांव में तुरंत बिजली बहाल नहीं होने के कई कारण हैं, इनमें से गांव में बकाया बिजली बिलों का भुगतान न होना भी एक मुख्य कारण है.अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है या खराब होता है तो नियमानुसार कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य है. इसके बाद ही नया ट्रांसफार्मर लगाया या सुधारा जाता है. ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि बकाया बिल का 10% जमा होते ही ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी."

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