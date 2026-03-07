ETV Bharat / state

धार में बवाल, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

धार में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव. थाना प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी घायल. सरकारी वाहन चकनाचूर.

DHAR REMOVE ILLEGAL ENCROACHMENT
धार में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राकेश श्रीवास

धार: मध्य प्रदेश के धार में शनिवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर अचानक ग्रामीणों ने हमला कर दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर टीम पर पथराव किया. इस हमले में थाना प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए. इसके अलावा तहसीलदार की गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए गए. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. जिसके बाद आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया.

अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव

घटना धामनोद थाना क्षेत्र के सिरसोदिया गांव की है, जहां शनिवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस-प्रशासन की टीमअतिक्रमण हटाने पहुंची थी. इसमें एडिशनल एसपी, तहसीलदार और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे. इसी दौरान कुछ ग्रामीण कार्रवाई का विरोध करने लगे और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई. जिसके बाद अचानक पथराव करना शुरू कर दिया. अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

त्यौहार के बाद अतिक्रमण हटाने का आश्वासन (ETV Bharat)

हाईवे पर आवागमन प्रभावित

पथराव में धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए धामनोद अस्पताल भेजा गया. वहीं पथराव के दौरान तहसीलदार की सरकारी गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए हाईवे पर भी आवागमन प्रभावित हुआ.

DHAR POLICE REMOVE ENCROACHMENT
अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव (ETV Bharat)

कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया. जिसके बाद मनावर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और स्थिति की निगरानी की. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पथराव करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

भाजपा विधायक और ग्रामीण के बीच लंबे समय से विवाद

धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसोदिया में जमीन को लेकर भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर और ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा है. इस विवाद को लेकर पहले भी मारपीट और आरोप-प्रत्यारोप की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. शनिवार को इसी विवादित मकान को गिराने पुलिस टीम पहुंची थी, उसका कुछ हिस्सा विधायक कालू सिंह ठाकुर की कृषि जमीन में आता है. जबकि कुछ हिस्सा दूसरे पक्षकार की जमीन में आता है. इसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है.

त्यौहार के बाद अतिक्रमण हटाने का आश्वासन

इस पूरे मामले पर अतिक्रमणकर्ता संतोष ने कहा, "प्रशासन द्वारा हमारा मकान तुड़वाया जा रहा है. हम कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं. हमारा परिवार यहां करीब 70 से 80 वर्षों से निवास कर रहा है अभी तक किसी ने हमें यहां रहने से मना नहीं किया है. स्थानीय विधायक ने जब से यह जमीन खरीदी है तब से हमें हटाने की कोशिश हो रही है. प्रशासन से चर्चा करने के बाद हमें दो से तीन दिन का वक्त अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया है. त्यौहार हो जाने के बाद हमारा कब्जा हटा लेंगे."

इस मामले में एडिशनल एसपी विजय डावर ने कहा, "निजी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना भूमि मालिक ने दी थी. इसी अतिक्रमण को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही थी. इस दौरान अज्ञात ग्रामीणों द्वारा पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया. जिसके कारण थाना प्रभारी को चोट आई है, उन्हें इलाज के लिए धामनोद अस्पताल रेफर किया गया है."

TAGGED:

VILLAGERS PELTED STONES
DHAR POLICE REMOVE ENCROACHMENT
DHAR POLICE STONE PELTING CASE
DHAR NEWS
DHAR REMOVE ENCROACHMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.