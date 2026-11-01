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आसमान में उड़ा पुलिस का ड्रोन, नीचे मक्का के खेतों में छुपी थी गांजे की फसल, 25 करोड़ का नशा पकड़ा

धार: मध्य प्रदेश के धार जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की अवैध खेती का खुलासा किया है. शनिवार को मनावर क्षेत्र के उमरबन चौकी अंतर्गत ग्राम बढ़िया पटेलपुरा में पुलिस ने एक साथ आठ अलग-अलग खेतों में दबिश देकर गांजे की खेती पकड़ी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अब तक करीब 67 क्विंटल गांजे के पौधे जब्त किए हैं. जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस को क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गांजे की अवैध खेती किए जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से ग्राम बढ़िया पटेलपुरा में अलग-अलग खेतों पर एक साथ कार्रवाई की. पुलिस टीम ने ड्रोन की मदद से पौधों को खोजा. जब पुलिस खेतों में पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे लगे मिले. इसके बाद पुलिस ने पौधों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की.

एक साथ आठ खेतों में गांजे की खेती मिलने से क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को हिरासत में लिया है. उनसे गांजे की खेती और इसके पीछे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है. धार जिले में अवैध गांजा खेती के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को नशे के कारोबार पर बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है.

ड्रोन की मदद से खोजी गांजे की खेती

धार के एडिशनल एसपी विजय डावर ने बताया कि, ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के खिलाफ धार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी सिलसिले में हमें मुखबिर से सूचना मिली थी की कई खेतों में गांजे की खेती की जा रही है. जिसके बाद हमने ड्रोन की मदद से गांजे की खेती का पता लगाया. खेती मिलने पर पुलिस उन स्थानों पर पहुंची और गांजे को पौधों को जब्त कर लिया है. जब्त किए गए गांजे की मात्रा करीब 67 क्विंटल बताई गई है, जबकि इसकी अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपये आंकी गई है.''

उन्होंने बताया कि, ''तस्करों ने अनाज के बीच यानी मक्का और तुअर की फसलों के बीच गांजे के पौधे लगाकर रखे थे, ताकि किसी को शक न हो. पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसने पूछताछ जारी है. फिलहाल खेतों में जब्ती की कार्रवाई जारी है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की खेती किसके संरक्षण में की जा रही थी और इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है.''